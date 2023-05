Challenger 175 Cagliari e Aix en Provence e Challenger Praga 1, Coquimbo e Gwangju: I risultati con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

CHALLENGER 175 Cagliari (Italia) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Daniel Elahi Galanvs [6] Ugo Humbert

2. [1] Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs [4] Julian Cash / Henry Patten



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Laslo Djere vs [2] Ben Shelton (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER 175 Aix en Provence (Francia) – Semifinali, terra battuta

ATP Aix-en-Provence Nuno Borges / Francisco Cabral Nuno Borges / Francisco Cabral 7 6 Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 6 2 Vincitore: Borges / Cabral Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Borges / Cabral 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 3-2 → 4-2 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 N. Borges / Cabral 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* df 6-6 → 7-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Borges / Cabral 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Gille / Vliegen 40-0 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Borges / Cabral 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 N. Borges / Cabral 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 N. Borges / Cabral 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 N. Borges / Cabral 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

1. Nuno Borges/ Francisco Cabralvs Sander Gille/ Joran Vliegen

2. [1/WC] Tommy Paul vs David Goffin (non prima ore: 14:00)



ATP Aix-en-Provence Tommy Paul [1] • Tommy Paul [1] 30 3 David Goffin David Goffin 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Paul 15-0 ace 30-0 3-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [5/WC] Andy Murray vs [LL] Harold Mayot



Il match deve ancora iniziare

ATP Prague 1 Lukas Klein Lukas Klein 6 6 3 Sebastian Ofner [8] Sebastian Ofner [8] 7 0 6 Vincitore: Ofner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Klein 15-0 30-0 1-4 → 2-4 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Klein 0-15 15-15 30-15 ace 30-40 1-2 → 1-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Klein 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-0 → 6-0 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-40 4-0 → 5-0 L. Klein 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 S. Ofner 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 L. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Klein 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-5 → 6-5 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Klein 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Ofner 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Ofner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Klein 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Lukas Kleinvs [8] Sebastian Ofner

2. [1] Filip Krajinovic vs [7] Dominic Stricker (non prima ore: 13:30)



ATP Prague 1 Filip Krajinovic [1] Filip Krajinovic [1] 0 0 Dominic Stricker [7] Dominic Stricker [7] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Petr Nouza / Andrew Paulson vs [WC] Jiri Barnat / Jan Hrazdil (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Tomas Farjat/ Facundo Juarezvs Valerio Aboian/ Murkel Dellien

2. [8] Joao Lucas Reis Da Silva vs Matheus Pucinelli De Almeida (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Gwangju (Sud Corea) – Quarti di Finale, cemento

ATP Gwangju Bu Yunchaokete Bu Yunchaokete 3 2 Christopher Eubanks [2] Christopher Eubanks [2] 6 6 Vincitore: Eubanks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 B. Yunchaokete 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 2-4 B. Yunchaokete 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 C. Eubanks 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace ace 1-2 → 1-3 B. Yunchaokete 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 0-2 B. Yunchaokete 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 B. Yunchaokete 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 3-5 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Yunchaokete 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 B. Yunchaokete 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Yunchaokete 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Eubanks 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

1. [Alt] Bu Yunchaoketevs [2] Christopher Eubanks

2. [6] Rinky Hijikata vs [3] Jordan Thompson



ATP Gwangju Rinky Hijikata [6] Rinky Hijikata [6] 4 4 Jordan Thompson [3] Jordan Thompson [3] 6 6 Vincitore: Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Thompson 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 1-4 → 2-4 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 R. Hijikata 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-3 → 1-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Thompson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Marc Polmans vs [Q] Jason Jung



ATP Gwangju Marc Polmans Marc Polmans 6 6 Jason Jung Jason Jung 4 3 Vincitore: Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Polmans 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Jung 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Polmans 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Jung 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Polmans 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Jung 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 4-4 → 5-4 J. Jung 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Jung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Polmans 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Jung 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Polmans 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [1] Max Purcell vs [5] Emilio Gomez



ATP Gwangju Max Purcell [1] Max Purcell [1] 6 7 Emilio Gomez [5] Emilio Gomez [5] 2 6 Vincitore: Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 E. Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 E. Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 M. Purcell 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 4-4 E. Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 E. Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 E. Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Purcell 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 E. Gomez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Purcell 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 E. Gomez 0-15 0-30 0-40 30-40 4-2 → 5-2 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Gomez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-2 → 3-2 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Gomez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df df 0-1 → 0-2 E. Gomez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. [6] Rinky Hijikata OR [3] Jordan Thompson vs [Alt] Bu Yunchaokete OR [2] Christopher Eubanks



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Max Purcell OR [5] Emilio Gomez vs Marc Polmans OR [Q] Jason Jung



ATP Gwangju Max Purcell [1] • Max Purcell [1] 0 6 2 Marc Polmans Marc Polmans 0 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Purcell 2-1 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 M. Purcell 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Purcell 30-0 ace 40-0 5-0 → 6-0 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-0 → 4-0 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

INDOOR 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [1] Andrew Harris / John-Patrick Smith vs [2] Evan King / Reese Stalder