Jan-Lennard Struff, il primo lucky loser a raggiungere la finale di un Masters 1000

Jan-Lennard Struff probabilmente non avrebbe mai immaginato che il suo percorso nel Masters 1000 di Madrid sarebbe andato così. Dopo aver perso nella fase di qualificazione contro Aslan Karatsev, il tennista tedesco si è ritrovato a disputare il torneo come lucky loser, una situazione non così rara nel mondo del tennis. Tuttavia, quello che Struff è riuscito a fare con questa seconda opportunità è senza precedenti nella storia di questa categoria di tornei, disputati dal 1990.

Prima di lui, nessun lucky loser era mai riuscito a raggiungere la finale di un Masters 1000, in quasi 300 tornei disputati. Solo due giocatori erano arrivati alle semifinali: Lucas Pouille, che perse contro Andy Murray a Roma nel 2016, e Thomas Johansson, sconfitto da Roger Federer a Toronto nel 2004.

Struff ha sconfitto avversari del calibro di Lorenzo Sonego, Ben Shelton, Dusan Lajovic, Pedro Cachín, Stefanos Tsitsipas e lo stesso Aslan Karatsev per raggiungere la storica finale. Ora, il tedesco è pronto a cercare di scrivere un’altra pagina di storia, tentando di conquistare il suo primo titolo in carriera proprio in un Masters 1000 e come lucky loser.

Per farlo, dovrà superare l’ostacolo rappresentato da Carlos Alcaraz, un avversario che promette di non essere affatto semplice da battere. Tuttavia, se Struff riuscirà nell’impresa, avrà dimostrato ancora una volta che nel tennis, come nella vita, a volte basta una seconda opportunità per fare la differenza.