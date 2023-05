Ufficiale: Nadal salta anche Il Masters 1000 di Roma (con clip video di Rafa in allenamento)

La notizia era trapelata stamattina attraverso delle indiscrezioni che venivano da Madrid, adesso è diventata ufficiale: Rafael Nadal salterà anche gli Internazionali d’Italia 2023. L’ha scritto il 22 volte campione Slam sul proprio profilo Instagram.

“Sono molto dispiaciuto di annunciare che non potrò essere a Roma” scrive Rafa nel post. “Sapete tutti quanto mi fa male perdere un altro dei tornei che hanno segnato la mia carriera professionale e personale per tutto l’amore e il sostegno dei tifosi italiani. Nonostante abbia notato un miglioramento negli ultimi giorni, sono passati molti mesi senza potermi allenare ad alto livello e il processo di riadattamento ha i suoi tempi e non ho altra scelta che accettarli e continuare a lavorare.

Un abbraccio a tutti”.

Zio Toni Nadal continua a dirsi sicuro della partecipazione del nipote al prossimo Roland Garros, di cui Rafa è campione in carica. Tuttavia lo spagnolo arriverebbe a Parigi senza un match disputato dallo scorso Australian Open. Seguiremo come sempre i prossimi passi di Rafa.

In questa breve clip postata su Twitter, il collega Simon Graf ha ripreso un frammento dell’allenamento svolto ieri da Rafa alla sua accademia. “Ancora non ci siamo”, scrive nel messaggio, laconico commento alla condizione ancora troppo scadente del campione per permettergli di competere in un torneo di altissimo livello come gli IBI.