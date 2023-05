Sabatini e Del Potro si sono allenati insieme

Due leggende del tennis argentino di nuovo insieme in campo. Gabriela Sabatini ha postato una foto social nella quale posa con Juan Martin Del Potro dopo un allenamento disputato ieri. La 53enne Gaby, ancora in splendida forma e molto attiva (ha recentemente completato un lungo viaggio in bicicletta sulle Ande, documentato via social con foto bellissime), ha accompagnato JMDP in campo, non è affatto la prima volta che i due hanno giocato insieme.

Non abbiamo altri dettagli sul loro allenamento, ma sappiamo che il gigante di Tandil sta lentamente intensificando le proprie sessioni di lavoro atletico e con la racchetta, con l’obiettivo di disputare un ultimo match alla prossima edizione degli US Open, unico Slam da lui vinto nel 2009 battendo Roger Federer in finale.

La direttrice del Major di New York si è detta felicissima di assegnare a Del Potro una wild card per il main draw se il ginocchio malandato dell’ex campione sarà in grado di consentirgli un’ultima splendida passerella nel torneo a lui più caro.