Jan-Lennard Struff, il “lucky loser” che conquista le semifinali al Mutua Madrid Open. Sfiderà Karatsev che l’aveva battuto al turno decisivo delle quali

Struff in semifinale

Sembra quasi un sogno quello che sta vivendo Jan-Lennard Struff al Mutua Madrid Open. Nonostante sia entrato nel torneo come lucky loser, l’atleta tedesco si è qualificato per le semifinali del prestigioso Masters 1000 spagnolo, sconfiggendo Stefanos Tsitsipas, uno dei favoriti alla vittoria finale nella Caixa Mágica.

Eppure, la teoria non conta nulla quando si scende in campo, e il numero 65 del ranking ATP ha dimostrato tutto il suo valore, ottenendo una delle vittorie più importanti della sua carriera. Struff ha trionfato con il punteggio di 7-6(5), 5-7 6-3, al termine di un match durato 2 ore e 31 minuti. La partita è stata un’esibizione di pazienza e resistenza da parte del tedesco.

Nel primo set, Struff ha salvato tre palle break senza averne a disposizione, riuscendo a ribaltare un 1-4 nel tie-break e mettendosi in vantaggio. Nel secondo parziale, Tsitsipas ha mantenuto la pressione e finalmente è riuscito a strappare il potente servizio del 33enne tedesco, chiudendo il set sul 7-5. Tuttavia, contro ogni previsione, Struff ha sfruttato la sua unica opportunità di break nel terzo set, togliendo il servizio a Tsitsipas nel quarto gioco e resistendo ad un altro break point per chiudere il match. In totale, Struff ha salvato nove palle break su dieci e ne ha sfruttata una su una.

Grazie a questa impresa, Struff è diventato solo il terzo lucky loser nella storia a raggiungere le semifinali di un Masters 1000. Il suo prossimo avversario sarà nientemeno che Aslan Karatsev, l’uomo che lo aveva sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni. I due si sfideranno venerdì per conquistare un posto nella finale del torneo.