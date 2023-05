Sardegna Open | Ben Shelton non delude: batte Marozsan e sfiderà Zeppieri nei quarti di finale

Fra i protagonisti del Sardegna Open, Ben Shelton era forse il più atteso ed è stato l’ultimo a giocare il suo match d’esordio, ma le aspettative del pubblico del Tennis Club Cagliari sono state ripagate a dovere. Nella sessione serale di giovedì, il 20enne di Atlanta (numero 38 della classifica Atp) ha fatto egregiamente il suo dovere contro un avversario da non sottovalutare come Fabian Marozsan, conquistando con il punteggio di 6-4 7-6 la vittoria che l’ha promosso ai quarti di finale. Non è stata una passeggiata, perché l’ungherese è più abituato dell’americano a giocare sul rosso e si è visto, in particolare nella sua capacità di usare (bene) la palla corta e reggere lo scambio lungo, ma nei momenti decisivi la differenza fra i due si è vista. Come dal 6-4 per Marozsan nel tie-break del secondo parziale: sul primo set-point Shelton è stato freddo servendo un ace, mentre sul secondo il rivale ha fatto un pasticcio col dritto in uscita dal servizio, regalando la parità. Un nuovo errore grossolano di Marozsan ha poi dato il primo match-point a Shelton, prontamente convertito con una volèe vincente. Sarà quindi lo statunitense l’avversario nei quarti di finale di Giulio Zeppieri, ultimo italiano in corsa in Sardegna. L’appuntamento è per la sessione serale (dalle 19.30), ma al Tc Cagliari il programma del venerdì scatterà già alle 11, con vari match di alto livello. Ulteriori informazioni sul sito www.sardegnaopen.com e sulla pagina Instagram @sardegnaopen.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Secondo turno: Giulio Zeppieri (Ita) b. Mattia Bellucci (Ita) 6-2 6-0, Laslo Djere (Srb) b. Jozef Kovalik (Svk) 6-4 6-2, Taro Daniel (Jpn) b. Mackenzie McDonald (Usa) 6-2 6-3, Ugo Humbert (Fra) b. Andrea Pellegrino (Ita) 6-7 6-1 3-1 ritiro, Borna Gojo (Cro) b. Yosuke Watanuki (Jpn) 6-4 7-5, Thanasi Kokkinakis (Aus) b. Alessandro Giannessi (Ita) 6-4 6-2, Daniel Elahi Galan (Col) b. Yoshihito Nishioka (Jpn) 2-6 6-1 6-4, Ben Shelton (Usa) b. Fabian Marozsan (Hun) 6-4 7-6.

Doppio. Primo turno: Gonzalez/Molteni (Arg) b. Caruso/Travaglia (Ita) 6-3 6-1, Demoliner/Vavassori (Bra/Ita) b. Chardy/Humbert (Fra) 5-4 ritiro.

Quarti di finale: Erler/Miedler (Aut) b. Frantzen/Jebens (Ger) 7-6 6-7 10/6, Cash/Patten (Gbr) b. Bondioli/Zeppieri (Ita) 6-1 6-1, Arends/Tsitsipas (Ned/Gre) b. Lammons/Withrow (Usa) ritiro.