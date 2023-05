Raducanu si è operata alle mani, addio ai tornei estivi

Emma Raducanu era parsa molto, molto tesa nelle ultime settimane, tanto che quella ragazza sorridente e disponibile che aveva stregato il mondo del tennis sembrava uno sbiadito ricordo. Ha fatto il giro del mondo la sua press conference di pochi giorni fa, liquidata con 56 parole in totale… Oggi si è capito il motivo di tanto nervosismo e poca disponibilità. La giovane campionessa di US Open 2021 si è sottoposta ad un intervento chirurgico alle ossa di entrambe le mani, per cercare di risolvere un problema che si trascinava da quasi un anno e non le consentiva di allenarsi – e giocare – liberamente.

L’ha rivelato lei stessa, attraverso una foto scattata dal letto dell’ospedale con una delle due mani operata e una seconda foto, nella quale mostra una pagina scritta a penna, che racconta le tribolazioni del suo ultimo, sfortunato, periodo. Dovrà anche fare un’altra piccola operazione alla caviglia, in questo periodo di stop.

“È giusto affermare che gli ultimi 10 mesi sono stati molto difficili da gestire avendo un ricorrente infortunio alle ossa di entrambe le mani. Ho fatto del mio meglio per gestire la situazione, il dolore e giocare quanto più ho potuto quest’anno e la parte finale della scorsa stagione riducendo drasticamente i carichi di lavoro in allenamento, tagliando molte sessioni di lavoro e impegni in torneo. Non è bastato. Mi sono sottoposta ad un piccolo intervento su entrambe le mani per risolvere il problema, sono delusa dal dover annunciare che sarò ferma nei prossimi mesi, e dovrò anche fare un altro piccolo intervento alla caviglia. Mi fa male pensare che sarò costretta a saltare i tornei estivi cercando di rimettermi a posto. Ringrazio tutti i miei fans che continuano a seguirmi e darmi il loro sostegno. Non vedo l’ora di potervi di nuovo incontrare”, così scrive Emma. Sicuro il suo forfait a Wimbledon, sembra difficile che possa rientrare per US Open, ma aspettiamo l’evolversi della prognosi.

Davvero una brutta situazione, che le auguriamo di risolvere per ritrovare quella talentosa tennista che aveva sorpreso e incantato milioni di appassionati.