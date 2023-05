Pre Quali Roma 2023: I risultati completi e il resoconto della Seconda Giornata. Ok Ocleppo e Delai. Avanzano anche Spiteri, Fonio e i fratelli Tabacco

Melania Delai ha sconfitto Anastasiya Grymalska 06 64 62 nel primo match della seconda giornata delle pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia sul Campo Pietrangeli.

Delai quest’anno ha raggiunto un quarto e una semifinale ITF in doppio, ma a Roma punta a regalarsi un grande sogno in singolare. Ma dovrà vedersela contro l’ex numero 213 del mondo, che può vantare 19 titoli ITF.

Ore 10:00 – Delai b. GrymalskaA seguire – Tabacco b. Mazza

CAMPO 1

Ore 10:00 – Spiteri-Giovine 5-7 6-4 6-4

A seguire – Fonio b. Baldoni 6-3 6-2

CAMPO 2

Ore 10:00 – Pedone b. Chiesa 6-4 6-2

A seguire – Ocleppo b. Forti 6-3 6-4

CAMPO 3

Ore 10:00 – Ferrando b. Spigarelli 3-6 6-2 6-4

A seguire – Tabacco vs Calvano 6-2 6-3

CAMPO 4

Ore 10:00 – Zantedeschi b. Carbonaro 6-3 6-1

A seguire – Napolitano b. Guerrieri 6-2 6-3

CAMPO 6

Ore 10:00 – Rocchetti b. Arcidiacono 64 76 (1)

A seguire – Capecchi b. Ingarao 6-4 7-6(6)

CAMPO 12

Ore 10:00 – Bertoldo b. Catini 6-4 6-2

A seguire – Arnaboldi b. Ciavarella 6-1 6-2

CAMPO 13

Ore 10:00 – Ricci-Zucchini 6-4 6-2

A seguire – Tomasetto b. Serafini 7-5 7-6(5)