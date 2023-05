Combined Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Borna Coric supera Daniel Altmaier e avanza alle semifinali del Mutua Madrid Open. Iga Swiatek continua la sua marcia trionfale sulla terra battuta e approda alle semifinali

Semplice ed efficace. Borna Coric ha messo fine alla “fortuna” del lucky loser Daniel Altmaier, confermando il suo ruolo di favorito e avanzando alle semifinali del Mutua Madrid Open 2023, dove incontrerà il campione in carica, Carlos Alcaraz.

Il croato, numero 20 del ranking ATP, ha riportato il tedesco con i piedi per terra e ha risolto il match in soli 1h13, con i parziali 6-3 6-3. Coric ha concesso solo nove punti sul suo servizio, non ha affrontato nessuna palla break e non ha mai dato l’impressione di avere la sua superiorità messa in discussione durante l’intero incontro. In questo modo, Coric raggiunge le semifinali di un torneo Masters 1000 per la quarta volta in carriera, la prima sulla terra battuta, e andrà alla ricerca della sua terza finale.

L’ultima volta che Coric è arrivato in questa fase è stato a Cincinnati nella stagione scorsa, quando, come numero 152 del mondo, ha conquistato il titolo e si è trasformato nel campione con il ranking più basso di sempre in un torneo di questa portata.

Iga Swiatek sembra davvero avere un legame speciale con la terra battuta. La numero uno del mondo continua a procedere a passo sicuro sulla superficie rossa e si è guadagnata un posto nelle semifinali del Mutua Madrid Open, un torneo che, curiosamente, non ha mai vinto nella sua carriera. Ora le mancano solo altre due vittorie per conquistare il titolo.

Swiatek ha dominato il match contro Petra Martic (33ª del ranking), vincendo con il netto punteggio di 6-0 6-3. La tennista polacca ha impiegato poco più di un’ora per risolvere la partita e ha annullato l’unico break point concesso, mostrandosi sempre molto a suo agio e senza dover forzare eccessivamente il suo gioco. A questo punto, il suo bilancio sulla terra battuta nel 2023 è di otto vittorie e nessuna sconfitta, mentre ha collezionato ben 26 vittorie nelle ultime 27 partite disputate sulla stessa superficie.

La prossima avversaria di Swiatek, in quella che si preannuncia come una sfida teoricamente più impegnativa nella corsa alla finale, sarà la russa Veronika Kudermetova, con la partita in programma per sabato. Nell’altra semifinale si affronteranno Aryna Sabalenka e Maria Sakkari.

Iga Swiatek continua a dimostrare il suo amore per la terra battuta e le sue performance eccezionali su questa superficie la rendono, ovviamente, una delle favorite per la vittoria finale al Mutua Madrid Open

Combined Madrid – Quarti di Finale – terra

1. [3] Jessica Pegulavs [12] Veronika Kudermetova

2. [1] Carlos Alcaraz vs [10] Karen Khachanov (non prima ore: 16:00)



3. [1] Iga Swiatek vs [27] Petra Martic (non prima ore: 20:00)



4. [LL] Daniel Altmaier vs [17] Borna Coric (non prima ore: 21:30)



ARANTXA SANCHEZ STADIUM – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs [7] Rohan Bopanna / Matthew Ebden



2. [WC] Paula Badosa / Bethanie Mattek-Sands vs [OSE] Victoria Azarenka / Beatriz Haddad Maia



3. Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs Leylah Fernandez / Taylor Townsend



4. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Jamie Murray / Michael Venus