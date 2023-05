Presentato 39° Torneo Internazionale Under 18 “Città di Prato” (07-13 maggio 2023)

Tutto pronto per l’edizione numero 39 del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Prato”. La kermesse vede il ritorno degli junior di tutto il mondo e questo è confermato dalla presenza di ben 43 nazioni rappresentate all’interno del torneo con tutti i continenti.

Un segnale importante che mette in luce che il tennis giovanile vuole essere protagonista ancora una volta in questa manifestazione e proprio 10 anni fa la finale del torneo vide di fronte due giovani speranze dal nome di Daniil Medvedev e Sasha Zverev, ora protagonisti del tennis mondiale.

“Siamo contenti di poter ospitare tanti atleti insieme ai loro allenatori e alle loro famiglie – spiega il presidente del Tc Prato Marco Romagnoli – è sempre stato un torneo molto atteso e anche quest’anno ritorna ad essere un punto di riferimento del tennis junior mondiale”.

“Prato ha una tradizione tennistica molto importante e ancora una volta si conferma come punto di riferimento del tennis giovanile – dice il Sindaco di Prato Matteo Biffoni – un grazie al Tc Prato e alla sinergia con tutti i circoli dell’area e soprattutto per un’organizzazione davvero incredibile”

“Il tennis è in un momento magico ed è secondo solo al calcio per numero di tesserati – mette in luce Guido Turi, consigliere nazionale Fitp – sono tanti i tornei di livello internazionale sia a livello giovanile che senior a dimostrazione che il movimento è cresciuto sia dal lato organizzativo che come qualità con i nostri tennisti. A questo si aggiunge il grande lavoro che i tecnici stanno facendo con tanti atleti e atlete tra i migliori al mondo come Martina Trevisan giocatrice del Tc Prato”.

“Il Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato rappresenta un’eccellenza per la città di Prato – dice Massimo Taiti, delegato Coni di Prato – e dimostra che la città laniera potrebbe sviluppare con forza la sua vocazione di città vocata al turismo sportivo”.

“La Toscana è la patria del tennis giovanile con tre manifestazioni di livello assoluto come Firenze, Prato e Santa Croce a cui si è aggiunta Livorno – illustra il presidente Fitp Toscana Luigi Brunetti – un caposaldo per i giovani della nostra regione e di tutta Italia che permette di confrontarsi con i migliori giocatori al mondo che poi sono diventati top ten del tennis”.

“Le wild card del circolo verranno assegnate alle nostre due ragazze Vittoria Vignolini e Virginia Lanzillo mentre le altre seguiranno i rapporti positivi che abbiamo con i circoli toscani e della nostra area – dice Franco Mazzoni, direttore sportivo del Tc Prato – poi avremo diversi eventi collaterali durante il torneo come la giornata junior mercoledi 10 maggio dove i bambini della scuola tennis del Tc Prato giocheranno insieme ai futuri campioni del tennis mondiale e martedi 9 maggio ci sarà la sfida, a padel, tra i giornalisti toscani dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Toscana) contro la rappresentativa del Tc Prato per conquistare il Trofeo messo in palio dal nostro circolo”.

“Sono molto legato al torneo del Tc Prato perché in precedenza seguivo l’organizzazione della manifestazione di Alessandria che poi si è trasferita a Prato – sottolinea Giancarlo Palumbo, responsabile del settore under 18 Fitp – Prato è considerato un ottimo torneo e con le nuove possibilità legate alla classifica Itf con le wild card ai migliori junior del mondo per i tornei challenger sono sicuro che i migliori under 17 al maschile e under 16 a livello femminile saranno di questo torneo. Lo scorso anno è arrivata in finale Alina Korneeva che quest’anno ha vinto l’Australian Open junior”.

Il torneo internazionale di Prato comincia la sua avventura negli anni Ottanta, e all’inizio è un tripudio tricolore, con il doppio successo di Omar Camporese, nel 1984 e nel 1986. Tra il 1995 e il 1997 arrivano tre anni, d’oro, con i trionfi in rapida successione di Tommy Haas, Ivan Ljubicic e Roger Federer. Nel 2003 è la volta di Andy Murray, mentre è del 2013 la finale più prestigiosa, quella tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev, vinta dal russo. Tra le donne, spicca la doppietta di Yulia Putintseva tra 2009 e 2010, mentre Roberta Vinci alzò il trofeo nel 1999, precedendo altre due future protagoniste della classifica Wta, le russe Vera Zvonareva e Dinara Safina.

Presenti ben 43 nazioni in rappresentanza di tutti i continenti a dimostrazione che Prato si conferma manifestazione molto gradita per l’ospitalità e con una tradizione che ha visto giocare, e vincere, tantissimi giovani campioni che poi sono entrati nella top ten del tennis internazionale

Il direttore del torneo sarà il maestro Antonio Maccioni mentre come giudice arbitro della manifestazione è stato designato Riccardo De Biase

Il via delle qualificazioni sarà domenica 7 maggio e termineranno lunedi 8 maggio con inizio delle sfide nel tabellone principale martedi 9 maggio con finali, sul campo centrale intitolato a Loris Ciardi e Lapo Focosi, previste sabato 13 maggio.

Il tabellone principale prevede 32 giocatori nel maschile e 32 nel femminile e a questi si aggiungono i tornei di doppio. Nel torneo di qualificazione il tabellone è di 32 giocatori e sia al maschile che al femminile verranno ammessi 4 giocatori e 4 giocatrici.

Durante la manifestazione l’accesso al torneo sarà libero e sarà una grande occasione per i tanti appassionati di poter vedere dal vivo i futuri campioni del tennis mondiale. Il Tennis Club Prato è il fiore all’occhiello di un movimento tennistico che ha portato numerosi scudetti con la squadra femminile e un luogo molto bello dove poter seguire incontri divertenti e appassionanti.

Come tradizione verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive mentre ai vincitori verranno assegnati il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Prato e dal Coni.

Entry list 39° Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato:

TABELLONE MASCHILE

L’entry list del tabellone maschile vede come favorito l’olandese numero 41 del ranking Itf Abel Forger seguito dallo statunitense (48 Itf), semifinalista al Città di Firenze, Alexander Frusina seguono il francese Tiago Pires (69) e il brasiliano Gustavo Ribeiro de Almelda (74). I primi 10 giocatori iscritti sono dentro i primi 100 al mondo con l’ucraino Volodymyr Iakubenko (75) il canadese Duncan Chan (76) e l’argentino Gonzalo Zeitune (77) che vorranno dire la loro. Da seguire anche l’uzbeko Amir Milushev (83) l’indiano Manas Dhamne (88) e il peruviano Luis Jose Nakamine (93).

Tra gli italiani Filippo Romano, finalista al Città di Firenze under 18, è l’azzurro con la classifica più alta (111) con Giacomo Nosei, Carlo Alberto Caniato e Lorenzo Angelini che vorranno essere protagonisti al torneo laniero.

TABELLONE FEMMINILE

Nel femminile le prime otto giocatrici sono anche loro entro le prime 100 atlete junior al mondo con l’americana Ariana Anazagasty-Pursoo (40) come favorita seguita dalla marocchina Malak El Allami (50), l’azzurra Emma Ottavia Ghirardato (75) e la canadese Naomi Xu (81) nelle prime quattro atlete per classifica. Seguono la brasiliana Olivia Carneiro (85), l’italiana Greta Greco Lucchina (97), la coreana Onyu Choi (99) e l’italiana Francesca Gandolfi (100). Da seguire anche Vittoria Paganetti semifinalista all’Itf Under 18 di Firenze che gioca un tennis vario e divertente.