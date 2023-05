Kyrgios subisce il furto dell’auto ma grazie alla tecnologia la localizza e poi la rallenta. Il ladro è stato fermato

Nick Kyrgios di nuovo in prima pagina in Australia (e non solo), stavolta per una brutta faccenda fortunatamente finita bene. Il campione australiano, attualmente ai box per recuperare da un’intervento al ginocchio subito lo scorso gennaio (non ha ancora giocato un match ufficiale nel 2023), ha subito il furto di una delle sue auto, una Tesla X, ma grazie ai molti sistemi tecnologici presenti nella vettura che si possono comandare via smartphone, è riuscito a localizzare l’auto e addirittura rallentarla per impedire al ladro una celere fuga.

I media australiani hanno così ricostruito la vicenda. La macchina color verde brillante di Nick era in quel momento nelle mani della madre, Norlaila, che di prima mattina si stava preparando per uscire di casa e andare in palestra, mentre il resto della sua famiglia dormiva. Uno sconosciuto ha bussato alla porta d’ingresso della proprietà affermando: “Sono Chris”. Secondo la ricostruzione della polizia, quando Norlaila Kyrgios ha aperto la porta si è trovata di fronte un uomo vestito tutto di nero, con indosso una maschera mentre impugnava un fucile a canna lunga. L’uomo l’ha minacciata chiedendole di consegnargli le chiavi della Tesla verde e di uscire, per mostrargli come guidarla. La signora, impaurita, ha consegnato all’uomo le chiavi dell’auto di suo figlio, ma quando il bandito è salito al posto di guida lei è scappata di corsa dentro casa chiedendo aiuto dopo aver chiuso a chiave la porta d’ingresso. In quel momento l’agente di Kyrgios, Daniel Horsfall, che si trovava anche lui in casa, ha sentito le sue urla e ha chiamato immediatamente la polizia prima che l’uomo si allontanasse in macchina.

Qua è entrato “in scena” Nick: ha subito preso l’app collegata alla sua Tesla, prima per rintracciare il veicolo e trasmettere la posizione alla polizia, quindi attivando uno dei sistemi di controllo dell’auto, un limitatore di velocità che non permette alla vettura di superare gli 80 km/h. Così il ladro è stato intercettato dalle forze dell’ordine e fermato dopo un breve inseguimento.

L’uomo è stato colpito con il taser e portato in un vicino ospedale per assistenza medica, mentre l’auto rubata è stata restituita a Kyrgios con un finestrino rotto dalla colluttazione al momento del fermo. Il malvivente avrebbe confermato alla polizia di non essere a conoscenza che la Tesla fosse di proprietà di Kyrgios, fornendo poi agli investigatori varie versioni degli eventi della mattinata, incluso che qualcuno l’avesse minacciato con una bomba prima del tentativo di furto. Evidentemente in stato confusionale, gli è stata negata la libertà su cauzione ed attivata una maggior vigilanza intorno alla casa di Kyrgios.

Per fortuna tutto alla fine è andato bene, soprattutto grazie alla tecnologia inclusa nell’auto.