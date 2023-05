Novak Djokovic potrà entrare negli Stati Uniti senza vaccinazione: la Casa Bianca annuncia cambiamenti nelle restrizioni

Sembra che finalmente la questione sia stata risolta: Novak Djokovic potrà tornare negli Stati Uniti senza essere vaccinato contro il Covid-19. La Casa Bianca ha annunciato questa modifica per tutti i cittadini internazionali a partire dal 12 maggio, il che significa che Djokovic non avrà più alcuna limitazione nella pianificazione del suo calendario estivo in vista dell’US Open.

Il numero uno del mondo torna ad avere piena libertà di movimento, dopo che la sua decisione di non vaccinarsi contro il Covid-19 gli era costata una serie di tornei importanti: nel 2022, Djokovic è rimasto fuori dall’Australian Open, Indian Wells, Miami, Montreal, Cincinnati e US Open, mentre nel 2023 aveva già saltato Indian Wells e Miami. Ora, questo problema non sarà più una preoccupazione per Djokovic, che potrà avere un’estate normale, culminando nella preparazione per l’US Open.

Con questo cambiamento di regolamentazione da parte della Casa Bianca, Djokovic avrà l’opportunità di partecipare ai principali tornei americani e di competere per il titolo dell’US Open senza alcun ostacolo legato al suo status di vaccinazione. Questa notizia potrebbe avere un impatto significativo sul panorama tennistico internazionale, in quanto il serbo cercherà sicuramente di recuperare il tempo perso e di dimostrare ancora una volta il suo talento in campo.