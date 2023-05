Serena in “dolce attesa”

“È stato davvero emozionante quando Anna Wintour ha invitato noi 3 al Met Gala”. Con questo messaggio social e alcune belle foto posando col marito, Serena Williams ha rivelato ieri sera di attendere il secondo genito.

Serena vinse l’Australian Open 2017 mentre era incinta di due mesi, prima di dare alla luce Olympia nel settembre dello stesso anno. L’ex numero 1 del mondo ha giocato la sua ultima partita agli US Open del 2022.

Anche il marito della 23 volte campionessa Slam ha confermato la bella notizia con un suo post social.

Mama & Papa love this parenting-thing, so we’re back at it and @olympiaohanian is gonna be the best Big Sister—she’s been asking & praying for this for a minute. #MetGala pic.twitter.com/Ycv9FBtV61

