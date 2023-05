Salsomaggiore Torneo Bayer under 18 internazionale ITF 2023: Il resoconto di Lunedì 01 Maggio 2023

Sotto un cielo plumbeo trasformatosi poi in acquazzone nelle prime ore del pomeriggio si è consumata la prima giornata del torneo che ha costretto gli organizzatori a spostare gli ultimi match sotto i palloni del CT Cabriolo a Fidenza. Nel tabellone femminile bella e sfortunata prova per la 15enne avellinese Ylenia Zocco che ha portato al terzo set la statunitense Kate Fakih,numero otto del torneo. Qualche lacrima per l’azzurra alla fina del match ma comunque la ragazza ha carattere e talento per poter fare importanti passi in avanti. Niente da fare per le altre italiane in gara alle prese con avversarie più forti . Ha impressionato la 13enne rumena Maia Burcescu come pure la francese Iliev già semifinalista nella passata edizione. Tra i ragazzi avanza Matteo Sciahbasi autore di una bella prova contro l’iraniano Rahmani come pure il romano Daniele Rapagnetta che ha piegato Pleshivtsev. Grande rammarico per il tarantino Pierluigi Basile che ha buttato al vento l’occasione di estromettere il brasiliano Ribeiro De Almeida numero 1 del torneo. Basile si è trovato avanti per 6/4 5/4 40-15 e servizio prima di cedere al suo avversario. Esordio vincente dell’indiano Manas Dhamne che già due anni fa aveva giocato il torneo. Il numero 4 del seeding ha prevalso nettamente sul 14enne Leonardo Fiocchi che ha buone qualità ma poca esperienza per incontri di questo livello.

Risultati

Boys 1°turno : Dhamne (Ind) b Fiocchi (Ita) 6/0 6/1;Sciahbasi (Ita) b Rahmani (Iri) 6/7 6/4 6/0;Rapagnetta (Ita) b Pleshivtsev (No Flag) 7/5 6/3;Ribeiro De Almeida (Bra) b Basile (Ita) 3/6 7/6 6/4;

Girls 1°turno : Burcescu (Rom) b. Giambelli (Ita) 6/1 6/1;Yaneva (Bul) b Pieroni (Ita) 6/2 6/0;Vergara Rivera (Chi) b Bertacchi (Ita) 4/6 6/4 6/1;Iliev (Fra) b Nosei (Ita) 6/4 6/0;Fakih (Usa) b Zocco (Ita) 6/4 6/7 6/4;Oved (Isr) b De Simone (Ita) 6/1 7/5;