Combined Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Eliminato Daniil Medvedev. Karatsev ai quarti di finale. Khachanov batte Rublev

Sê bem-vindo de volta, Aslan Karatsev! Il tennista russo, che stupì il mondo del tennis raggiungendo le semifinali dell’Australian Open senza preavviso nel 2021, era arrivato al 14° posto nella classifica ATP. Tuttavia, a causa di una crisi di risultati, è arrivato a Madrid come numero 121. Eppure, Karatsev ha superato la fase di qualificazione e ha aggiunto un altro passo in un percorso difficile per qualificarsi ai quarti di finale del Mutua Madrid Open, un risultato mai ottenuto prima in un Masters 1000.

Lungo il percorso, Karatsev ha sconfitto il connazionale Daniil Medvedev, numero 3 del ranking, ottenendo la sua prima vittoria contro un top 10 in quasi due anni. L’altra vittoria risale a Roma nel 2021, proprio contro Medvedev, e questa volta ha festeggiato con il punteggio di 7-6(1) 6-4, dopo 1 ora e 38 minuti di gioco. Aslan si trovava in svantaggio di 2-1 con un break, ma ha reagito immediatamente e si è stabilizzato al servizio fino al tie-break, dove ha dominato. Nel secondo set, non ha affrontato nemmeno un break point, ha brekkato il servizio di Medvedev e ha confermato la vittoria.

Grazie a questo risultato, Karatsev ha già garantito il suo ritorno nella top 100, posizionandosi virtualmente al 89° posto. Il 29enne russo però non vuole fermarsi qui e ora affronterà Taylor Fritz o Zhizhen Zhang nella lotta per un posto nelle semifinali del Mutua Madrid Open.

Karen Khachanov potrebbe non attirare molta attenzione, ma sta dimostrando una notevole consistenza sui grandi palcoscenici negli ultimi mesi. Ora ha ottenuto un risultato inedito nella sua carriera, qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale di un Masters 1000 su terra battuta, dopo aver battuto il connazionale e amico Andrey Rublev.

Il numero 12 del ranking ATP ha offerto una prestazione autoritaria e ha vinto con i parziali 7-6(8) 6-4, in un incontro in cui ha affrontato una sola palla break. Tuttavia, è importante sottolineare che il primo set era quasi perso, poiché Rublev conduceva per 6-4 nel tie-break. Ma Khachanov ha resistito e chiuso quel tie-break molto combattuto, per poi ottenere l’unico break al servizio dell’incontro nel secondo set e conquistare la vittoria. Ora aspetta Carlos Alcaraz o Alexander Zverev.

Intanto, a sorprendere è Daniel Altmaier. Il numero 92 del ranking ATP sta sfruttando un tabellone piuttosto agevole e ora ha avuto la meglio su Jaume Munar (88°), con i parziali 6-3 6-0, per raggiungere i quarti di finale di un Masters 1000 per la prima volta nella sua carriera. Il suo prossimo avversario sarà Borna Coric o Alejandro Davidovich Fokina.

Combined Madrid – 3° Turno M – Ottavi di Finale M – Quarti di Finale F – terra

ATP Madrid Karen Khachanov [10] Karen Khachanov [10] 7 6 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 6 4 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 ace 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1

1. [10] Karen Khachanov vs [5] Andrey Rublev

2. Mayar Sherif vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 13:00)



WTA Madrid Mayar Sherif Mayar Sherif 6 2 1 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 2 6 6 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [1] Carlos Alcaraz vs [13] Alexander Zverev (non prima ore: 16:00)



ATP Madrid Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Alexander Zverev [13] Alexander Zverev [13] 1 2 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 C. Alcaraz 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Zverev 0-15 df 15-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [9] Maria Sakkari vs [31] Irina-Camelia Begu (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Bernabe Zapata Miralles vs [4] Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

ARANTXA SANCHEZ STADIUM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jaume Munar vs [LL] Daniel Altmaier



ATP Madrid Jaume Munar Jaume Munar 3 0 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 6 Vincitore: Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-4 → 0-5 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Munar 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Munar 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 1-2

2. [Q] Aslan Karatsev vs [2] Daniil Medvedev



ATP Madrid Aslan Karatsev Aslan Karatsev 7 6 Daniil Medvedev [2] Daniil Medvedev [2] 6 4 Vincitore: Karatsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Medvedev 15-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [17] Borna Coric vs [29] Alejandro Davidovich Fokina



ATP Madrid Borna Coric [17] Borna Coric [17] 6 6 7 Alejandro Davidovich Fokina [29] Alejandro Davidovich Fokina [29] 7 3 6 Vincitore: Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 B. Coric 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Coric 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 df 6-6 → 6-7 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 B. Coric 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Coric 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Coric 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [8] Taylor Fritz vs Zhizhen Zhang



ATP Madrid Taylor Fritz [8] • Taylor Fritz [8] 15 0 Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Fritz 15-0 ace 0-0

5. [LL] Jan-Lennard Struff vs Pedro Cachin



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Monica Niculescu / Makoto Ninomiya vs Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse



WTA Madrid Monica Niculescu / Makoto Ninomiya Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 6 2 5 Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse 2 6 10 Vincitore: Kostyuk / Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse 0-1 Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. Simone Bolelli / Fabrice Martin vs [8] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin



ATP Madrid Simone Bolelli / Fabrice Martin Simone Bolelli / Fabrice Martin 6 4 7 Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [8] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [8] 4 6 10 Vincitore: Gonzalez / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 8-4 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Bolelli / Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 S. Bolelli / Martin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Bolelli / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Bolelli / Martin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 S. Bolelli / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 S. Bolelli / Martin 15-0 15-15 30-15 ace 2-3 → 3-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [1] Coco Gauff / Jessica Pegula vs [6] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani (non prima ore: 14:00)



WTA Madrid Coco Gauff / Jessica Pegula [1] Coco Gauff / Jessica Pegula [1] 6 3 10 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [6] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [6] 4 6 5 Vincitore: Gauff / Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Coco Gauff / Jessica Pegula 1-0 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov vs [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer