NextGen Finals potrebbero trasferirsi in Arabia Saudita, con possibile inclusione di un torneo femminile dal 2025

Le NextGen Finals sono vicine a cambiare casa e questa trasformazione potrebbe essere radicale. Secondo il quotidiano britannico Daily Mail, l’Arabia Saudita ha presentato una proposta molto convincente per sostituire Milano come città ospitante del torneo di fine anno che riunisce i migliori giovani del circuito.

Milano ha ospitato il torneo sin dalla sua creazione nel 2017, ma è stato aperto un processo di candidature e Gedda emerge come una fortissima possibilità, con voci che parlano già di un accordo valido per cinque stagioni. Questo avviene mentre si discute anche dell’ipotesi di includere un torneo femminile nelle NextGen Finals a partire dal 2025.

L’aspetto finanziario non sembra rappresentare un problema, con un montepremi di circa due milioni di dollari. Tuttavia, questa novità sta suscitando qualche perplessità tra il pubblico. Se confermata, sarà la prima incursione del tennis professionistico maschile in Arabia Saudita.