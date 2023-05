Pre Quali Roma 2023: Si parte domani. Ecco i tabelloni con il programma di domani. In palio una wild card per le quali per ogni tabellone

Ci siamo. Le pre-qualificazioni per l’ottantesima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, il torneo più partecipato al mondo, sono arrivate alla fase decisiva. Dal 2 al 5 maggio i giocatori che hanno superato la fase Open regionale saranno di scena al Foro Italico.

Lunedi sono stati sorteggiati i tabelloni: due di singolare, uno maschile e uno femminile, a 32; e due di doppio, sempre maschile e femminile, a 14. Ciascuno dei quattro tornei mette in palio una wild card per le qualificazioni.

In singolare maschile la testa di serie numero 1, che gode di un bye al primo turno, è il 24enne novarese Giovanni Fonio, numero 304 del mondo. La numero 2 è Francesco Forti, numero 357, che debutterà contro il ventinovenne Federico Maccari, che si è qualificato superando la fase regionale di Piemonte e Valle d’Aosta.

Nel tabellone di singolare femminile usufruiscono di un bye al primo turno le prime tre teste di serie: Dalila Spiteri, numero 504 WTA; Cristiana Ferrando, numero 556; e Aurora Zantedeschi, numero 598.

Nella prima giornata il programma del Pietrangeli inizia alle 10 il derby siciliano tra Giorgio Tabacco, il minore dei due fratelli punto di forza del Ct Vela di Messina, e il licatese Luca Potenza.

Poi toccherà a Melania Delai, testa di serie numero 5 del tabellone, che affronterà la piemontese Emma Ghirardato che l’anno scorso ha vinto i primi due titoli junior in carriera al J4 di Ioannina, in Grecia, e al J3 di Palermo.

Il programma procede con Marco Furlanetto, che ha vinto la fase regionale in Liguria, che affronta Federico Arnaboldi, ventiduenne comasco numero 399 del mondo.

Il quarto match in programma è un singolare femminile: Giorgia Pedone, testa di serie numero 6, incontra Giorgia Pedone.

In chiusura di giornata, i tifosi possono ammirare Federica Urgesi, che ha una wild card per le qualificazioni in singolare e disputa le pre-qualificazioni in doppio. In questa specialità la marchigiana, che a gennaio ha compiuto 18 anni, ha festeggiato a inizio anno il più prestigioso titolo in carriera, l’Australian Open junior in coppia con la slovacca Renata Jamrichova.

Al Foro è in campo con Denise Valente. Le due affronteranno Annalisa Bona e Agnese Zucchini.

Tra i match interessanti di giornata, gli appassionati potranno ammirare Lorenzo Rottoli incontra Stefano Napolitano (secondo match sul campo 12). Spesso accostato a Lorenzo Musetti, con cui ha vinto il titolo nel torneo Under 14 più importante del mondo, il ‘Les Petits As’ di Tarbes, Rottoli affronterà Stefano Napolitano che ha già battuto in un torneo ITF da 15 mila dollari di montepremi a Monastir, in Tunisia, lo scorso marzo.

Tabellone Pre Quali Roma – Maschili

(1) Fonio bye

Catini vs Baldoni

Calvano vs Gola

Tabacco vs (5) Potenza

(4) Piraino vs Capecchi

Di Nicola vs Ingarao

Guerrierivs Roncalli

Rottoli vs (8) Napolitano

(6) Tabacco vs Salomone

Mazza vs Balzerani

Ciavarella vs Ragazzi

Furlanetto vs (3) Arnaboldi

(7) Serafini vs Pecci

Tomasetto vs Sorrentino

La Vela vs Ocleppo

Maccari vs (2) Forti

Tabellone Pre Quali Roma – Femminili

(1) Spiteri bye

Giovine vs Troiano

Arcidiacono vs Visentin

Valente vs (8) Rocchetti

(3) Zantedeschi bye

Modesti vs Carbonaro

Ruggeri vs Chiesa

Matteucci vs (6) Pedone

(7) Rubini vs Bertoldo

Squarcialupi vs Catini

Turini vs Ricci

De Stefano vs (4) Zucchini

(5) Delai vs Ghirardato

Floris vs Grymalska

Spigarelli vs Gandolfi

(2) Ferrando Bye

