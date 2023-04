Masters 1000 Madrid: bravissimo Arnaldi! Gioca un match tatticamente perfetto ed estromette un Ruud falloso e nervoso

La prima qualità di un grande giocatore? La testa, la lucidità di giocare al meglio le proprie chance approfittando delle situazioni favorevoli, soprattutto andarsi a prendere i punti importanti senza paura. Questo e tanto alto ha dimostrato oggi al Masters 1000 di Madrid Matteo Arnaldi, con la splendida vittoria per 6-3 6-4 su Casper Ruud (n.4 al mondo) che gli apre clamorosamente le porte del terzo turno. Ruud oggettivamente è un lontanissimo parente di quel tennista tosto, solidissimo e potente capace di giocare due finali Slam nel 2022, ma questo non toglie alcun merito all’azzurro che fin dal primissimo punto ha disputato una partita tatticamente ineccepibile, estremamente solida e continua. “Arna” ha brillato di luce propria, non ha “solo” approfittato degli errori del norvegese. È stato bravissimo nel capitalizzarli e soprattutto provocarli, grazie alla propria velocità in campo, alla capacità di trovare gli angoli, giocando per tutta l’ora e mezza del match con efficacia e lucidità. Non una scelta errata, non un momento di tensione gestito male. Praticamente perfetto nell’incassare “i disastri” dell’avversario e brillare con colpi di grande qualità. Rapido, eccellente col diritto, preciso nell’angolare il rovescio, Matteo ha chiuso con ben 35 vincenti e solo 13 errori, numeri che spiegano che razza di super prestazione è stato capace di produrre.

Davvero una partita da incorniciare per il ligure, che fin dai primi punti ha fatto sentire al quotato avversario la propria presenza in campo, che non gli avrebbe regalato niente e anzi, che il gioco l’avrebbe condotto lui. Così è stato e questo ha forse ancor più destabilizzato un Casper che sta attraversando una crisi profonda. Anche dal lato “Norvegia”, fin dall’avvio si è capito che sarebbe stata una giornata difficile. Assurdo andare a rispondere dai teloni, letteralmente con i piedi attaccati ai giudici di fondo, contro le seconde palle di Matteo, non proprio quelle di Krygios… È il segnale che Ruud non ha affatto fiducia nel proprio gioco, cerca di aver più tempo possibile per costruire e imbastire la sua pressione – monocorde – col diritto. Finché Casper aveva grandissima forma atletica, totale fiducia nel proprio gioco e resistenza infinita, quella macchina infernale di pressione era davvero temibile; ma oggi tutto sembra crollato. È falloso col diritto, quando il Ruud “doc” ne sbagliava 2 a partita… Inoltre non trova profondità con i colpi, se li carica troppo finisce lungo, se trattiene il braccio arriva metà campo e centrale, facile preda di un tennista rapido e totalmente sveglio come il nostro Matteo. Così è andata, e Ruud è pure crollato mentalmente, vittima di una sorta di crisi di nervi alla fine del primo set, con un parziale di 17 punti persi di fila, perlopiù con errori gratuiti, un peggio dell’altro. Si è un po’ ripreso dopo quella pagina autodistruttiva, ma non è mai riuscito ad incidere. Già, perché dall’altra parte del campo non c’era solo uno pronto a fare il compitino, c’era un Arnaldi mai così convinto dei propri mezzi, mai così forte.

Fortissimo, come dimostrano tutti i numeri del match. Ruud sarà stato down, ha regalato troppo, ma l’attitudine in campo di Arnaldi e il suo tennis sono stati la kryptonite che ha mandato KO il n.4 al mondo. Matteo ha servito solo il 55% di prime in campo, ma ha ricavato ben l’80% dei punti, perché è stato bravissimo nel prendere immediatamente l’iniziativa contro una risposta poco incisiva dell’avversario. Una delle qualità maggiore del ligure è velocità dei piedi, grazie a cui esce rapidamente dal movimento di servizio ed aggredisce la palla in arrivo. Questo è stato decisivo nella vittoria odierna, perché gli ha consentito di comandare i tempi di gioco. Con Ruud in crisi di fiducia e ben dietro la riga fondo, Matteo ha spinto forte col diritto, andando a sfidare il diritto del norvegese sulla diagonale. La tattica è stata perfetta perché non ha mai consentito a Casper di stazionare sulla sinistra a comandare col proprio inside out, e allo stesso tempo ha aperto il campo al lungo linea di rovescio ottimo di Arnaldi. Ha condotto gli scambi l’azzurro, ha tenuto in mano il tempo di gioco, velocissimo nell’aprire al massimo il campo e quindi via dentro con due passi in avanzamento, pronto per l’affondo e la chiusura di volo. In più occasioni ha mostrato ottima mano, ha preso anche dei bei rischi sullo smash e tenendo una velocità di crociera vicina – spesso pure oltre – la propria capacità, ma poche volte ha dato la sensazione di perdere il controllo e quasi mai è andato fuori giri.

Controllo dei colpi, dei tempi di gioco, controllo delle proprie emozioni. Lucido, sicuro, ha più volte anche sorriso al suo angolo dopo aver fatto un bel colpo o approfittato di un errore di Ruud, segno di quanto sia stato presente in campo. Ha gestito con grande freddezza l’unico vero momento di difficoltà, una palla break nell’ottavo game del secondo set che avrebbe rimesso in gioco Ruud, correndo avanti e chiudendo di volo con un tocco splendido. Ma più della giocata in sé, ottima, ha convinto ed esaltato come se la sia giocata, senza indugio, senza paura, senza lasciare modo all’avversario di fare qualcosa. È come giocano i grandi giocatori, di petto, forti delle proprie possibilità.

Questa vittoria ha dimostrato che razza di agonista, di testa e di tennista sia Arnaldi. Ha colpi, ha angoli, ha mano. Deve continuare a crederci e spingere, perché questa splendida vittoria può essere solo la prima di una carriera di alto livello. Intanto ci sarà un terzo turno da giocare a Madrid, contro Jaume Munar. Un match difficile ma non impossibile. Bravo Matteo!

Marco Mazzoni

La cronaca

Arnaldi inizia il match al servizio. Senza timore spinge e vince un ottimo game a 15. Buon ingresso nell’incontro anche per Ruud, piedi abbastanza vicino alla riga di fondo e via a comandare col diritto. 1 pari. Casper cerca di inchiodare Matteo sul rovescio, spingendo col suo diritto inside out da sinistra. Si procura un paio di punti e un errore dell’azzurro lo condanna al 30-40 e palla break da difendere. Si inventa una seconda di servizio così esterna che gli apre una prateria, visto che il norvegese ha iniziato rispondendo molto dietro, è bravo a seguirla a rete e prendersi il punto. Pure una bella palla corta, inizio con bel piglio per “Arna”, 2-1. Il match si gioca sulla capacità del ligure di uscire dalla spinta col diritto di Ruud, un forcing che Matteo contiene con qualche difficoltà; ci riesce a tratti spostando il rivale col rovescio lungo linea o rischiando con un gran ritmo, al limite della propria velocità. Il quarto game va ai vantaggi, Arnaldi trova un bel passante di rovescio e quindi infila il norvegese con uno strettino che gli vale la palla break. Bravissimo Matteo! Rischia sulla risposta, avanza e provoca l’errore nel lob del rivale. BREAK Arnaldi, 3-1 e servizio, ottima personalità del giovane italiano per l’affrontare un avversario così forte senza timore. Casper cambia marcia, intuisce che lasciando troppo l’iniziativa all’azzurro rischia seriamente. Gioca sempre più intenso e profondo, si prende di forza il 15-40, due chance per l’immediato contro break. Benissimo Arnaldi, diritto vincente e poi un Ace per annullare la seconda PB, ancora sfruttando una posizione estremamente arretrata di Ruud. Con un altro Ace cancella anche la terza chance al rivale. Purtroppo il Contro Break arriva alla quarta occasione, stavolta il norvegese trova una risposta davvero profonda e carica di spin, che sorprende l’azzurro. 3-2 Arnaldi, ma ora serve Ruud, che impatta 3 pari e continua a spingere in risposta, mettendo pressione sull’azzurro che commette due doppi falli consecutivi dal 40-30. Arriva la chance per il sorpasso per Casper. Ancora niente prima “in” per Arnaldi, che con un rischio enorme la segue a rete… e chiude di volo! Che coraggio, ma Ruud risponde letteralmente dai teloni, anche sulle seconde, una scelta poco comprensibile, figlia solo di una scarsa fiducia. Con una splendida smorzata in contro piede, Matteo si porta 4-3. Poco fortunato l’azzurro nell’ottavo game: vola 0-30 in risposta, sul 15-30 subisce una chiamata errata di un giudice di linea mentre era in controllo dello scambio, poi un vincente di Ruud di un niente con il “falco” che inverte la chiamata out. Nonostante tutto, gli errori di un falloso Ruud gli costano tre palle break, ma si salva col servizio e diritto. IL BREAK per Arnaldi arriva alla quarta chance, pessima la volée del norvegese. 5-3, serve per il primo set l’azzurro. Esterna la sua frustrazione Casper tirando una pallata in tribuna dopo l’ennesimo errore. Arnaldi ringrazia, vola 40-0 e chiude al primo set point con una risposta lunga. 50 minuti per un 6-3 assolutamente meritato. In mezzo a troppi errori e scelte errate di Ruud, Arnaldi ha giocato con qualità, intensità, ha preso rischi e condotto il gioco. Bravo!

Secondo set, Ruud è elettrico nel primo game, sbaglia tutto e crolla 0-40. Arnaldi è preciso col rovescio lungo linea, un vincente splendido che gli vale un immediato BREAK, col decimo punto di fila vinto. Matteo deve capitalizzare questa fase autodistruttiva del rivale, che continua a sparacchiare a destra e a manca, senza una idea. Sembra che voglia quasi scappare dal campo e da se stesso, quando incassa il 14esimo punto perso di fila, per il 2-0 Arnaldi. Freddo Matteo, intuisce il momento positivo e cerca di non sbagliare niente. Al contrario Ruud continua a sbagliare, sotto 0-30 non ha ancora vinto un punto del set. Un altro diritto vola via, 0-40. Finalmente torna a vincere un punto, si interrompe la serie di 17 punti persi di fila. Ne vince tre, cancella le tre chance dell’azzurro per il doppio allungo. Con 5 punti di fila, Ruud resta in contatto, sotto 1-2. Una sfuriata che rimette in partita Casper, ma che fortunatamente non distrae Matteo, bravissimo a servire bene, anticipare col diritto e trovare angoli stretti col rovescio. 3-1 Arnaldi. Il norvegese è tornato in carreggiata, nonostante i tanti errori, adesso tiene i propri turni di servizio, ha sbollito la rabbia ed è tornato a spingere. Il set avanza sui turni di servizio, bene l’azzurro in spinta, pronto a spingere e soprattutto non lasciare l’iniziativa al rivale. Fargli sentire la propria presenza in campo è l’antidoto contro la rimonta. È velocissimo Matteo nel fare due passi avanti e chiudere col diritto (20 vincenti finora nel match col colpo), o anche a rete con lo smash. Tatticamente ineccepibile “Arna” dopo 1h e 20 minuti di partita. Nell’ottavo game Arnaldi commette il terzo doppio fallo del match, lo score è 30 pari. Qua avverte la tensione l’azzurro, e Ruud lo intuisce spingendo forte col diritto sul rovescio di Matteo, che trova solo il corridoio. Attenzione, palla break per Casper. Come se la gioca BENE Arnaldi! avanti e chiusura di volo, con ottima mano tra l’altro. Scelta perfetta per non lasciar spazio all’avversario, come sul diritto in contro balzo successivo, e poi sull’ACE che gli vale il 5-3. Che testa Matteo per reagire al momento critico e fare ogni scelta giusta. È un fiume in piena “Arna”, risponde veloce, entra in campo e trova un diritto vincente splendido, è 0-30. A due punti dal match! Reagisce di rabbia Ruud, si prende i punti per il 4-5. Ora l’azzurro serve per completare l’impresa. Non trema Arnaldi, serve bene, spinge col diritto e avanza a prendersi i 4 punti che lo portano al terzo turno del 1000 di Madrid. Grande, grandissima partita, una vittoria netta, meritata. Un sogno, sì, ma conquistato con un tennis davvero efficace e continuo. Appena entrato nella top100, Matteo ha dimostrato di possedere tutto quel che serve per crescere ancora e diventare un tennista da grandi tornei. Bravo!!!

[3] Casper Ruud vs [Q] Matteo Arnaldi



ATP Madrid Casper Ruud [3] Casper Ruud [3] 3 4 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Ruud 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-5 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 C. Ruud 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

4 ACES 62 DOUBLE FAULTS 340/63 (63%) FIRST SERVE 35/64 (55%)26/40 (65%) 1ST SERVE POINTS WON 28/35 (80%)10/23 (43%) 2ND SERVE POINTS WON 16/29 (55%)6/9 (67%) BREAK POINTS SAVED 6/7 (86%)9 SERVICE GAMES PLAYED 107/35 (20%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 14/40 (35%)13/29 (45%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/23 (57%)1/7 (14%) BREAK POINTS CONVERTED 3/9 (33%)10 RETURN GAMES PLAYED 96/15 (40%) NET POINTS WON 12/14 (86%)14 WINNERS 3519 UNFORCED ERRORS 1336/63 (57%) SERVICE POINTS WON 44/64 (69%)20/64 (31%) RETURN POINTS WON 27/63 (43%)56/127 (44%) TOTAL POINTS WON 71/127 (56%)213 km/h MAX SPEED 208 km/h196 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 185 km/h171 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 157 km/h