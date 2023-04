Tensione a fine partita tra Munar e Kokkinakis (video)

Una dura battaglia, giocata punto su punto e decisa da due tiebreak dopo ben 2 ore e 38 minuti, con scintille alla stretta di mano sulla rete dopo molti punzecchiamenti nel corso del match. Questo il riassunto di un lottato incontro di primo turno vinto da Jaume Munar su Thanasi Kokkinakis al Masters 1000 di Madrid. Una tensione che è sfociata in una stretta di mano polemica tra i due contendenti, con spiegazioni non così amichevoli sotto al seggiolone dell’arbitro.

Al momento della stretta di mano, freddamente “Kokk” ha salutato Munar, che a sua volta gli ha intimato “Non dirmi mai più di stare zitto”, cosa a cui l’australiano ha risposto con un minaccioso: “O altrimenti?”. Quindi di due si sono parlati e alla fine chiariti, sotto lo sguardo vigile del giudice di sedia.

Here for the handshake 👀@jamunar_38 gets past Kokkinakis 7-6(7) 7-6(3) for his maiden main draw win in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/Bl3Yw7LcsC — Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2023

L’australiano se l’è presa con lo spagnolo per aver esagerato nell’urlare al momento di colpire in tanti scambi, sentendosi disturbato. A sua volta, il compaesano di Nadal si è lamentato con Thanasi per aver perso tempo in molte occasioni prima di servire, e per essersela presa con l’angolo dell’iberico, anche se il “canguro” ha risposto di avercela con qualcuno del pubblico e con lo staff del rivale.

Al secondo turno Munar se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor, con la prospettiva di sfidare in caso di vittoria il vincente di Arnaldi – Ruud.