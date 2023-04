Tre italiani approdano al tabellone principale del Mutua Madrid Open: Cecchinato, Arnaldi e Vavassori si qualificano

I tennisti italiani Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori hanno ottenuto l’accesso al tabellone principale del prestigioso “Mutua Madrid Open”, il quarto Masters 1000 della stagione, con un montepremi di 7.705.780 euro. Il torneo si svolge sulla terra battuta della “Caja Magica” di Madrid, in Spagna, e vede una competizione combinata con un evento WTA 1000.

Marco Cecchinato, 30enne di Palermo e numero 85 del ranking mondiale, si è qualificato al tabellone principale dopo aver battuto nel turno decisivo Giulio Zeppieri, 21 anni e numero 125 del ranking. Il siciliano ha vinto con il punteggio di 7-6(5) 6-4, in un’ora e 41 minuti di partita. Cecchinato torna così a giocare in un tabellone principale di un Masters 1000 dopo due anni di assenza dall’ultima partecipazione, proprio a Madrid nel 2021.

Andrea Vavassori, 27enne di Torino e numero 164 del ranking, si è guadagnato l’accesso al tabellone principale battendo il brasiliano Felipe Meligeni Alves, numero 176 del ranking, con il punteggio di 6-3 7-6(12). Vavassori ha impiegato un’ora e 53 minuti per chiudere la partita al sesto match-point, conquistando così la sua prima qualificazione in carriera a un main draw di un torneo Masters 1000. In passato, aveva tentato la qualificazione solo agli Internazionali BNL d’Italia nel 2016.

Infine, il 22enne sanremese Matteo Arnaldi, numero 105 del ranking e ottava testa di serie, ha superato il francese Arthur Fils, numero 124 del ranking e 17esima testa di serie, con il punteggio di 3-6 6-3 6-2. Nel terzo e decisivo set, Arnaldi ha realizzato i break decisivi nel primo e settimo gioco, chiudendo la partita a proprio favore.

TDQ Cecchinato – Zeppieri (0-0) ore 11:00



ATP Madrid Marco Cecchinato [2] Marco Cecchinato [2] 7 6 Giulio Zeppieri [19] Giulio Zeppieri [19] 6 4 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-4 → 6-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

TDQ Meligeni Alves – Vavassori (0-0) ore 13:30



ATP Madrid Felipe Meligeni Alves Felipe Meligeni Alves 3 6 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 7 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 11-11* 11*-12 12*-12 12-13* 6-6 → 6-7 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-5 → 6-5 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 5-5 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 F. Meligeni Alves 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

TDQ Arnaldi – Fils (0-0) ore 15:00



ATP Madrid Matteo Arnaldi [8] Matteo Arnaldi [8] 3 6 6 Arthur Fils [17] Arthur Fils [17] 6 3 2 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Fils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 2-0 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Fils 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(1) Alcaraz, Carlosvs ByeRuusuvuori, Emilvs Humbert, Ugo(WC) Nava, Emiliovs Barrere, GregoireBye vs (26) Dimitrov, Grigor

(22) Korda, Sebastian vs Bye

Schwartzman, Diego vs Qualifier

Carballes Baena, Roberto vs Goffin, David

Bye vs (13) Zverev, Alexander

(10) Khachanov, Karen vs Bye

Monteiro, Thiago vs Qualifier

Popyrin, Alexei vs Halys, Quentin

Bye vs (20) Bautista Agut, Roberto

(28) Nishioka, Yoshihito vs Bye

Wu, Yibing vs Molcan, Alex

Cressy, Maxime vs Wawrinka, Stan

Bye vs (5) Rublev, Andrey

(3) Ruud, Casper vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Kokkinakis, Thanasi vs Munar, Jaume

Bye vs (30) Griekspoor, Tallon

(18) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Qualifier vs Otte, Oscar

Varillas, Juan Pablo vs Qualifier

Bye vs (15) Musetti, Lorenzo

(12) Hurkacz, Hubert vs Bye

(WC) Landaluce, Martin vs Gasquet, Richard

(PR) Chardy, Jeremy vs (WC) Gaston, Hugo

Bye vs (17) Coric, Borna

(29) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Ramos-Vinolas, Albert vs Ivashka, Ilya

Bublik, Alexander vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (6) Rune, Holger

(7) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

Kubler, Jason vs Lajovic, Dusan

Sonego, Lorenzo vs Qualifier

Bye vs (32) Shelton, Ben

(24) Cerundolo, Francisco vs Bye

(WC) Shelbayh, Abdullah vs Cachin, Pedro

Etcheverry, Tomas Martin vs Mannarino, Adrian

Bye vs (9) Tiafoe, Frances

(14) Paul, Tommy vs Bye

Qualifier vs Jarry, Nicolas

McDonald, Mackenzie vs Zapata Miralles, Bernabe

Bye vs (19) Evans, Daniel

(25) Baez, Sebastian vs Bye

Borges, Nuno vs Giron, Marcos

(PR) Edmund, Kyle vs (WC) Thiem, Dominic

Bye vs (4) Tsitsipas, Stefanos

(8) Fritz, Taylor vs Bye

O’Connell, Christopher vs Krajinovic, Filip

Garin, Cristian vs Huesler, Marc-Andrea

Bye vs (27) Kecmanovic, Miomir

(21) Shapovalov, Denis vs Bye

Qualifier vs Zhang, Zhizhen

Moutet, Corentin vs Qualifier

Bye vs (11) Norrie, Cameron

(16) de Minaur, Alex vs Bye

Fucsovics, Marton vs Qualifier

Qualifier vs Djere, Laslo

Bye vs (23) van de Zandschulp, Botic

(31) Lehecka, Jiri vs Bye

Wolf, J.J. vs Qualifier

Qualifier vs Murray, Andy

Bye vs (2) Medvedev, Daniil