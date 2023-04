Sloane Stephens sfila al carnevale in Giamaica

Sloane Stephens non ha mai avuto paura nel parlare senza peli sulla lingua sui social media o postare proprio foto particolari. La ritroviamo ora in Giamaica, immersa nell’atmosfera divertente e colorata del carnevale locale, indossando un costume tipico piuttosto “aggressivo”, che non nasconde il proprio fisico. “Ufficialmente una ragazza carnevale” scrive l’americana.

La campionessa degli US Open 2017 sta godendo un momento di relax nell’isola caraibica, mettendo in mostra un outfit particolare per lo Xodus Carnival un’esplosione di colore e allegria. La famiglia di Sloane è originaria dell’isola di Trinidad.

Stephens ha sempre avuto una passione per la moda e ha parlato dell’opportunità di usare la sua fama per promuovere un’immagine positiva attraverso la sua Fondazione. “Sono così fortunata ad avere questa piattaforma e riconosco assolutamente l’opportunità che ho di avere un impatto positivo sugli altri”, ha detto alla rivista Shape. “La mia fondazione ha sostenuto più di 8.000 giovani da quando abbiamo iniziato nel 2013, quindi penso sempre a quei ragazzi prima di fare qualsiasi cosa. Si sentirebbero ispirati se leggessero o vedessero quello che ho fatto? I loro genitori sarebbero orgogliosi di avere il loro bambino nel mio programma? Mi occupo di rappresentazione: penso che sia così importante per i giovani, e in particolare per le ragazze di colore, avere modelli di ruolo positivi che gli assomiglino e stiano facendo cose straordinarie”.