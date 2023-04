WTA 1000 Roma: Entry list Md. Swiatek, Sabalenka e Jabeur presenti. Al Foro ci sarà il ritorno di mamma Svitolina, nel main draw anche Trevisan, Giorgi, Cocciaretto e Paolini

Come quello maschile, anche il tabellone femminile degli Internazionali BNL d’Italia 2023 sarà di altissimo livello: tutte le prime 70 giocatrici del ranking risultano infatti iscritte nell’entry list della prestigiosa rassegna capitolina.

A guidare il seeding è la n.1 WTA, nonché vincitrice delle ultime due edizioni, la 21enne polacca Iga Swiatek. Dopo di lei, ci sono Aryna Sabalenka – mattatrice di questo inizio stagione, con 3 finali e 2 titoli tra cui spicca lo slam australiano – e la statunitense Jessica Pegula. A deliziare il pubblico del Foro ci sarà anche la mano raffinata di Ons Jabeur, quarta testa di serie, così come quella della ‘maestra’ Caroline Garcia (n. 6 del tabellone romano), vincitrice delle ultime WTA Finals di Fort Worth.

Tra le azzurre, sicure di un posto nel main draw, figurano la n.1 d’Italia Martina Trevisan, ottava tennista tricolore a entrare tra le prime 20 della classifica mondiale nell’Era Open, Camila Giorgi (trionfatrice lo scorso febbraio nel 250 di Mérida in Messico), Elisabetta Cocciaretto (fresca vincitrice del WTA 125 di San Luis Potosí) e Jasmine Paolini. Infine, merita menzione speciale l’ex n.3 del mondo, Elina Svitolina,rientrata nel circuito lo scorso 3 aprile nel 500 di Charleston, dopo oltre un anno di assenza dal circuito per maternità: beneficiando del ranking protetto, la 28enne di Odessa farà il suo ritorno a Roma dove ha trionfato due volte (2017 e 2018).

IBI23: CON L’80.MA EDIZIONE SI APRE UNA NUOVA ERA – Gli Internazionali BNL d’Italia spengono 80 candeline. E per l’occasione si rifanno il look. L’edizione che prenderà il via il prossimo 2 maggio (con le Pre-qualificazioni) sarà infatti un’edizione storica, la prima con l’upgrade del torneo. Il doppio dei giocatori in campo, oltre 300 match per un programma ricchissimo spalmato su 3 settimane: il Foro Italico – con un site ampliato e rinnovato per far fronte alle nuove necessità – è pronto a fare da cornice a questo immancabile appuntamento per gli appassionati della racchetta di tutto il mondo.

IL PROGRAMMA – L’ampio e gustoso programma degli Internazionali BNL d’Italia 2023 prenderà il via con le Pre-qualificazioni che si giocheranno dal 2 al 5 maggio. L’8 e il 9 maggio si disputeranno quindi le qualificazioni: da martedì 9 partirà anche il main draw femminile con alcuni match di primo turno. Dal 10 maggio andrà in scena anche il tabellone maschile. Il 20 maggio, sarà super-sabato: nella sessione diurna (dalle ore 13) spazio alle semifinali ATP; in quella serale (dalle ore19) prima la finale del singolare WTA, poi quella del doppio WTA.

Domenica 21 maggio, infine, grande conclusione con la sessione diurna (sempre dalle ore 13) che assegnerà in successione il titolo di doppio maschile e a seguire quello di singolare.

BIGLIETTERIA – E’ possibile acquistare i biglietti per l’80.ma edizione degli Internazionali BNL d’Italia al seguente indirizzo web: https://ticketing.internazionalibnlditalia.com/

Per tutti i tesserati FITP 2023 c’è una straordinaria opportunità: è infatti possibile acquistare i biglietti con una scontistica pari al 20% e gli abbonamenti con una riduzione del 10%. Lo sconto è valido per un limite di 1 biglietto per sessione (per massimo 3 sessioni) o di 1 abbonamento.

Per usufruirne è necessario inserire gli estremi della tessera in fase di registrazione o nella sezione “Profilo – Modifica i tuoi dati”. Per i tesserati minori di 18 anni, è possibile inserire gli estremi della tessera dopo aver effettuato la registrazione a nome di un utente maggiorenne.

Entry List Md WTA 1000 Roma

1 F IGA SWIATEK POL 1 1

2 F ARYNA SABALENKA 2 1

3 F JESSICA PEGULA USA 3 1

4 F ONS JABEUR TUN 4 1

5 F SOFIA KENIN USA 4 SR 1

6 F CAROLINE GARCIA FRA 5 1

7 F COCO GAUFF USA 6 1

8 F ELENA RYBAKINA KAZ 7 1

9 F DARIA KASATKINA 8 1

10 F MARIA SAKKARI GRE 9 1

11 F PETRA KVITOVA CZE 10 1

12 F BELINDA BENCIC SUI 11 1

13 F BARBORA KREJCIKOVA CZE 12 1

14 F VERONIKA KUDERMETOVA 13 1

15 F BEATRIZ HADDAD MAIA BRA 14 1

16 F LIUDMILA SAMSONOVA 15 1

17 F VICTORIA AZARENKA 16 1

18 F KAROLINA PLISKOVA CZE 17 1

19 F EKATERINA ALEXANDROVA 18 1

20 F MAGDA LINETTE POL 19 1

21 F MARTINA TREVISAN 20 1

22 F MADISON KEYS USA 21 1

23 F ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA 21 SR 1

24 F JELENA OSTAPENKO LAT 22 1

25 F DONNA VEKIC CRO 23 1

26 F ANASTASIA POTAPOVA 24 1

27 F QINWEN ZHENG CHN 25 1

28 F BIANCA ANDREESCU CAN 27 1

29 F ELINA SVITOLINA UKR 27 SR 1

30 F SHUAI ZHANG CHN 28 1

31 F ELISE MERTENS BEL 29 1

32 F JIL TEICHMANN SUI 30 1

33 F PAULA BADOSA ESP 31 1

34 F PETRA MARTIC CRO 32 1

35 F MARKETA VONDROUSOVA CZE 32 SR 1

36 F BERNARDA PERA USA 33 1

37 F MARIE BOUZKOVA CZE 34 1

38 F ANHELINA KALININA UKR 35

39 F IRINA-CAMELIA BEGU ROU 37 1

40 F MARTA KOSTYUK UKR 38 1

41 F DANIELLE COLLINS USA 39 1

42 F NADIA PODOROSKA ARG 39 SR 1

43 F BARBORA STRYCOVA CZE 39 SR 1

44 F SHELBY ROGERS USA 40 1

45 F SORANA CIRSTEA ROU 41 1

46 F LIN ZHU CHN 42 1

47 F CAMILA GIORGI 43 1

48 F VARVARA GRACHEVA 44 1

49 F YULIA PUTINTSEVA KAZ 45 1

50 F KATERINA SINIAKOVA CZE 46 1

51 F AMANDA ANISIMOVA USA 47 1

52 F ALIAKSANDRA SASNOVICH 48 1

53 F SLOANE STEPHENS USA 49 1

54 F LEYLAH FERNANDEZ CAN 50 1

55 F ELISABETTA COCCIARETTO 51 1

56 F KAROLINA MUCHOVA CZE 52 1

57 A LINDA NOSKOVA CZE 53 1

58 F XIYU WANG CHN 54 1

59 F ALYCIA PARKS USA 55 1

60 F CLAIRE LIU USA 56 1

61 F LAUREN DAVIS USA 57 1

62 F ANA BOGDAN ROU 58 1

63 F LINDA FRUHVIRTOVA CZE 59 1

64 F XINYU WANG CHN 60 1

65 F MAYAR SHERIF EGY 61 1

66 F ANNA KALINSKAYA 62 1

67 F ANNA BLINKOVA 63 1

68 F KAIA KANEPI EST 64 1

69 F JULE NIEMEIER GER 65 1

70 A PATRICIA MARIA TIG ROU 65 SR 1

71 F JASMINE PAOLINI 66 1

72 F CATY MCNALLY USA 67 1

73 F EMMA RADUCANU GBR 68 1

74 F ANETT KONTAVEIT EST 69 1

75 F ALIZÉ CORNET FRA 70 1

Alternates

1 F TATJANA MARIA GER 71 1

2 F LESIA TSURENKO UKR 72 1

3 F DANKA KOVINIC MNE 73 1

4 F REBECCA PETERSON SWE 74 1

5 F KATIE VOLYNETS USA 75 1

6 F MARYNA ZANEVSKA BEL 76 1

7 F CRISTINA BUCSA ESP 77 1

8 F JULIA GRABHER AUT 78 1

9 F LUCIA BRONZETTI 79 1

10 F NURIA PARRIZAS DIAZ ESP 80 1

11 F REBECCA MARINO CAN 81 1

12 F ALISON RISKE-AMRITRAJ USA 83 1

13 F KATERYNA BAINDL UKR 84 1

14 F SARA ERRANI 85 1

15 F YSALINE BONAVENTURE BEL 86 1

16 F ANNA BONDAR HUN 87 1

17 A PEYTON STEARNS USA 89 1

18 F MADISON BRENGLE USA 90 1

19 F ANNA-LENA FRIEDSAM GER 91 1

20 F KAMILLA RAKHIMOVA 92 1

21 F REBEKA MASAROVA ESP 93 1

22 F DALMA GALFI HUN 95 1

23 F ANNA KAROLINA SCHMIEDLOVA SVK 96 1

24 F VIKTORIYA TOMOVA BUL 98 1

25 F OCEANE DODIN FRA 99 1

26 F MAGDALENA FRECH POL 100 1

27 F TAMARA ZIDANSEK SLO 102 1

28 F TEREZA MARTINCOVA CZE 103 1

29 F LAURA SIEGEMUND GER 105 1

30 F TAMARA KORPATSCH GER 106 1

31 F SU-WEI HSIEH TPE 106 SR 1

32 F ARANTXA RUS NED 107 1

33 F JODIE BURRAGE GBR 108 1

34 F CLARA BUREL FRA 111 1

35 A TAYLOR TOWNSEND USA 112 1

36 F EVA LYS GER 113 1

37 A KIMBERLY BIRRELL AUS 114 1

38 F CAMILA OSORIO COL 115 1

39 F LEOLIA JEANJEAN FRA 116 1

40 A ERIKA ANDREEVA 117 1

41 A EUGENIE BOUCHARD CAN 118 SR 1

42 A MARINA BASSOLS RIBERA ESP 119 1

43 A EMMA NAVARRO USA 120 1

44 F KAJA JUVAN SLO 121 1

45 F NAO HIBINO JPN 122 1

46 F LUCREZIA STEFANINI 126 1

47 F REKA LUCA JANI HUN 129 1

48 A SU JEONG JANG KOR 132 1

49 F OLGA DANILOVIC SRB 135 1

50 A KATHERINE SEBOV CAN 136 1