Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Martedì 11 Aprile 2023. Saranno tre gli azzurri in campo in singolare

Domani, nel prestigioso torneo di Monte Carlo, giocheranno tre tennisti italiani in singolare.

Sul Court des Princes come terzo incontro dalle 11:00, Lorenzo Musetti, numero 16 del seeding, affronterà il serbo Miomir Kecmanovic in un match che promette scintille.

Alle 11:00 sul Court 2, Lorenzo Sonego, che ha ricevuto una wild card per il torneo, se la vedrà con il qualificato francese Ugo Humbert. Sonego ha dimostrato di essere un giocatore di grande livello sulle superfici in terra battuta e cercherà di imporsi in questa partita per avanzare nel torneo.

Nello stesso campo a seguire, il giovane italiano Luca Nardi, che si è qualificato per il tabellone principale, affronterà il monegasco Valentin Vacherot wild card.

Nel doppio, sul Court 11, la coppia italiana composta da Simone Bolelli e Lorenzo Musetti in caso di vittoria oggi se la vedrà con i numeri 4 del seeding, i croati Nikola Mektic e Mate Pavic.

Infine, sul Court 9, il giovane italiano Jannik Sinner, insieme all’argentino Diego Schwartzman, affronterà la coppia composta da Francisco Cerundolo e Daniel Evans oppure Fabrice Martin e Andreas Mies.

1. Alexander Bublikvs [13] Alexander Zverev2. [5] Andrey Rublev vs Jaume Munar3. [1] Novak Djokovicvs [Q] Ivan Gakhov OR Mackenzie McDonald4. Benjamin Bonzivs [2] Stefanos Tsitsipas

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ben Shelton vs Grigor Dimitrov

2. Alejandro Davidovich Fokina vs [9] Karen Khachanov

3. Miomir Kecmanovic vs [16] Lorenzo Musetti

4. [10] Hubert Hurkacz vs Sebastian Baez OR Jack Draper

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Ugo Humbert vs [WC] Lorenzo Sonego

2. [WC] Valentin Vacherot vs [Q] Luca Nardi

3. Daniel Evans vs [Q] Ilya Ivashka (non prima ore: 14:00)

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jiri Lehecka vs [LL] Emil Ruusuvuori

2. [6] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [WC] Nicolas Mahut / Stan Wawrinka

3. Francisco Cerundolo / Daniel Evans OR Fabrice Martin / Andreas Mies vs Diego Schwartzman / Jannik Sinner

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Maxime Cressy / Matwe Middelkoop

2. [4] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Simone Bolelli / Lorenzo Musetti OR Taylor Fritz / Holger Rune