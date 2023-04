Da Monte Carlo: Si ritira Frances Tiafoe. Wawrinka si salva dopo un match maratona. Fuori Cameron Norrie alla terza sconfitta consecutiva

Nonostante abbia vissuto una settimana pazza a Houston a causa del tempo imprevedibile, Frances Tiafoe è riuscito a conquistare il tanto desiderato trofeo, ma poche ore dopo ha fatto qualcosa che era prevedibile.

Il tennista statunitense ha annunciato il suo ritiro dall’ATP 1000 di Monte Carlo, torneo in cui avrebbe dovuto debuttare già questo martedì. Questa decisione di Big Foe non sorprende, considerando che ha giocato le semifinali e la finale domenica con poche ore di riposo e anche per il fatto di trovarsi dall’altra parte del mondo.

Di conseguenza, Emil Ruusuvuori ringrazia e affronterà Jiri Lehecka nel primo turno del Masters 1000 di Monte Carlo.

Stan Wawrinka, campione del 2014, esordisce all’ATP 1000 di Monte Carlo con una vittoria sofferta contro l’olandese Tallon Griekspoor.

Il tennista svizzero si è imposto dopo una lunga battaglia di 2 ore e 30 minuti, con il punteggio di 5-7, 6-3 e 6-4, in un match in cui è riuscito a chiudere l’incontro solo al sesto match point e in cui Stan The Man è stato capace di salvare 10 dei 12 break point. Wawrinka affronterà ora l’ottavo testa di serie Taylor Fritz.

Chi invece ha già detto addio a Monte Carlo è Cameron Norrie. L’undicesima testa di serie si è mostrato molto lontano dal suo miglior livello ed è stato eliminato da Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-3 6-4, dopo 70 minuti di gioco. Questa è stata la terza sconfitta consecutiva per Norrie, confermando il suo momento negativo.