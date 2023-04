Masters 1000 di Monte Carlo: Il programma di Lunedì 10 Aprile 2023: Berrettini e la coppia Bolelli-Musetti pronti a scendere in campo nella giornata di domani

Nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo, domani avremo la presenza di giocatori italiani in due incontri.

Sul Court Rainier III, nel secondo match a partire dalle ore 11 vedrà il tennista italiano Matteo Berrettini sfidare Maxime Cressy .

Sul Court 9, il terzo incontro a partire dalle ore 11 ci sarà una sfida di doppio tra la coppia italiana Simone Bolelli e Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz e Holger Rune .

1. [WC] Stan Wawrinkavs Tallon Griekspoor2. Maxime Cressyvs3. [14] Alex de Minaurvs Andy Murray4. Richard Gasquetvs [WC] Dominic Thiem

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Cameron Norrie vs Francisco Cerundolo

2. Sebastian Baez vs Jack Draper

3. Diego Schwartzman vs David Goffin

4. Roberto Bautista Agut vs [LL] Filip Krajinovic

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Benjamin Bonzi vs Bernabe Zapata Miralles

2. [Q] Jan-Lennard Struff vs Albert Ramos-Vinolas

3. [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Grigor Dimitrov / Hubert Hurkacz

4. Hugo Nys / Jan Zielinski vs [5] Ivan Dodig / Austin Krajicek

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Botic van de Zandschulp vs [Q] Marton Fucsovics

2. [Q] Ivan Gakhov vs Mackenzie McDonald

3. Simone Bolelli / Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz / Holger Rune

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Rafael Matos / David Vega Hernandez

2. [LL] Dusan Lajovic vs [Q] Alexei Popyrin (non prima ore: 12:30)

3. Francisco Cerundolo / Daniel Evans vs Fabrice Martin / Andreas Mies