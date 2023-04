Challenger Barletta, Murcia e San Luis Potosi: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Barletta (Italia) – Semifinali, terra battuta

ATP Barletta Jacopo Berrettini / Flavio Cobolli Jacopo Berrettini / Flavio Cobolli 1 7 10 Zdenek Kolar / Denys Molchanov [2] Zdenek Kolar / Denys Molchanov [2] 6 5 6 Vincitore: Berrettini / Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 J. Berrettini / Cobolli 1-0 2-0 df 3-0 4-0 4-1 5-1 df 5-2 6-2 7-2 7-3 7-4 8-4 8-5 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Z. Kolar / Molchanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 6-5 → 7-5 J. Berrettini / Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Z. Kolar / Molchanov 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 J. Berrettini / Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Z. Kolar / Molchanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 J. Berrettini / Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Z. Kolar / Molchanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Berrettini / Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Z. Kolar / Molchanov 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Berrettini / Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Z. Kolar / Molchanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Berrettini / Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Z. Kolar / Molchanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Berrettini / Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-5 → 1-5 Z. Kolar / Molchanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 J. Berrettini / Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Z. Kolar / Molchanov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Berrettini / Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Z. Kolar / Molchanov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [WC] Jacopo Berrettini/ Flavio Cobollivs [2] Zdenek Kolar/ Denys Molchanov

2. Santiago Rodriguez Taverna vs Nicholas David Ionel



ATP Barletta Santiago Rodriguez Taverna Santiago Rodriguez Taverna 6 6 Nicholas David Ionel Nicholas David Ionel 4 4 Vincitore: Rodriguez Taverna Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. David Ionel 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Rodriguez Taverna 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 N. David Ionel 15-0 15-15 df 30-15 5-1 → 5-2 S. Rodriguez Taverna 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-1 → 5-1 N. David Ionel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. David Ionel 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Rodriguez Taverna 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. David Ionel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 N. David Ionel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 S. Rodriguez Taverna 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 N. David Ionel 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Shintaro Mochizuki vs [3] Franco Agamenone



ATP Barletta Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 40 6 4 Franco Agamenone [3] • Franco Agamenone [3] 15 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Agamenone 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 15-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 S. Mochizuki 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Agamenone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Agamenone 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Agamenone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

CHALLENGER Murcia (Spagna) – Semifinali, terra battuta

ATP Murcia Marco Trungelliti Marco Trungelliti 6 4 Matteo Arnaldi [2] Matteo Arnaldi [2] 7 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 4-4 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 M. Trungelliti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

1. Marco Trungellitivs [2] Matteo Arnaldi

2. [1] Borna Gojo vs [Q] Pablo Llamas Ruiz



ATP Murcia Borna Gojo [1] • Borna Gojo [1] 0 7 6 0 Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 30 6 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Gojo 0-15 0-30 df 0-1 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 P. Llamas Ruiz 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 3-4 → 3-5 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Gojo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 B. Gojo 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 B. Gojo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Gojo 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [Alt] Daniel Rincon / Abdullah Shelbayh vs [2] Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER San Luis Potosi (Messico) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Ruben Gonzales/ Evan Kingvs Benjamin Lock/ Rubin Statham

2. Jan Choinski vs Dominik Koepfer (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Tomas Barrios Vera vs [Q] Patrick Kypson



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Ruben Gonzales / Evan King OR Benjamin Lock / Rubin Statham vs Colin Sinclair / Adam Walton (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare