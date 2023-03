Federer recita nel video promozionale di Switzerland Tourism con l’attore Trevor Noah (video)

Nuova carriera da attore per Roger Federer? Forse il suo talento davanti alla macchina da presa non è altrettanto scintillante come con la racchetta su un campo da tennis, ma il campione svizzero sembra averci preso gusto. Dopo il video girato alcuni mesi fa con la stella di Hollywood Anne Hathaway, stavolta Roger recita insieme all’attore sudafricano Trevor Noah, ancora per promuovere le bellezze del suo paese, stavolta da scoprire in treno.

In un breve video girato per Switzerland Tourism, Federer e Noah prendono il treno sbagliato e finiscono nelle grinfie dell’irreprensibile controllore…



Federer campeggia anche sulle pagine social dell’ente per il turismo nazionale, sempre più impegnato nella promozione delle bellezze del suo paese. Del resto, quale miglior testimonial per accompagnare e presentare la Svizzera nel mondo?