Rafael Nadal: una replica della sua statua di Roland Garros arriva all’Accademia di Maiorca

Rafael Nadal ha già un ricordo molto speciale nella sua Accademia a Maiorca. Infatti, Gilles Moretton, presidente della Federazione Francese di Tennis, e Amelie Mauresmo, direttrice di Roland Garros, si sono recati in Spagna per consegnare una replica della statua di Rafa, presentata durante l’edizione 2021 del Grand Slam parigino. La replica sarà esposta nel Museo Rafa Nadal, accanto ai suoi trofei.

Si tratta di una replica in scala 1/10 dell’originale, alta circa tre metri. Da ora in poi, sarà immortalata e potrà essere ammirata da chiunque si rechi all’Accademia del 14 volte campione di Roland Garros. “Roland Garros è il luogo più importante della mia carriera e per questo motivo è stato un sogno avere una statua lì. Poter avere questa replica nella mia casa, nel museo, in un ambiente così speciale per me e per la mia famiglia, è qualcosa di straordinario. Sono molto grato a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò”, ha dichiarato.