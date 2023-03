Carlos Alcaraz conquista le semifinali a Miami. Ora la sfida con Jannik Sinner “Sono certo che in futuro ci contenderemo titoli importanti”. (con la sintesi della partita)

Carlos Alcaraz, il tennista numero uno al mondo e campione in carica dell’ATP Masters 1000 di Miami, si è qualificato per le semifinali del prestigioso torneo in Florida, avvicinandosi sempre di più al cosiddetto “Sunshine Double”. L’obiettivo del giovane spagnolo è quello di diventare il più giovane tennista nella storia a vincere sia Indian Wells che Miami nella stessa stagione.

Alcaraz, che nel 2023 ha finora un record di 18 vittorie e una sola sconfitta, è riuscito a raggiungere questo traguardo anche grazie alla vittoria ottenuta nei quarti di finale contro l’americano Taylor Fritz, numero 10 del ranking ATP. Il tennista spagnolo ha dominato il match con un punteggio di 6-4, 6-2 in soli 1h20 di gioco, dimostrando ancora una volta la sua superiorità anche nei confronti dei giocatori top ten, mantenendo un record perfetto di 3-0 nel 2023.

La sua unica sconfitta quest’anno è stata in finale nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, dovuta a un infortunio. Ora Alcaraz è a soli due passi dal mantenere la leadership del ranking mondiale, in caso contrario verrà superato nuovamente da Novak Djokovic.

Alcaraz affronterà nelle semifinali l’italiano Jannik Sinner, 21 anni e numero 11 del ranking ATP. Alcaraz guida il bilancio degli scontri diretti con 3 vittorie a 2 e ha ottenuto l’ultimo successo proprio nelle semifinali di Indian Wells solo due settimane fa, imponendosi con il risultato di 7-6(5) e 6-3.

“All’inizio della partita ero un po’ nervoso. Affrontarlo era una novità per me. Ero consapevole che dovevo mantenere il mio stile di gioco, come avevo fatto negli incontri precedenti, a un livello elevato. Sono molto contento di come ho iniziato la partita, senza errori e con grande intensità. È stato fondamentale riuscire a strappare il suo servizio fin dall’inizio e poi proseguire con il mio gioco”, ha affermato lo spagnolo, che vanta una striscia di 10 vittorie consecutive senza perdere nemmeno un set. Alcaraz ha poi parlato dell’imminente sfida contro l’italiano Jannik Sinner, numero 11 del ranking, nel loro sesto confronto. Lo spagnolo conduce 3-2 e ha vinto l’ultimo incontro a Indian Wells. “Ho già affrontato Sinner nelle fasi finali dei tornei. Questo dimostra che sta giocando ad un altissimo livello. Sono certo che in futuro ci contenderemo titoli importanti. Non vedo l’ora che la nostra rivalità prosegua e che entrambi continuiamo a crescere e migliorare”.