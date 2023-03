Masters e WTA 1000 Miami: il programma completo di Venerdì 31 Marzo. Nella notte in campo Jannik Sinner

Stadium – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Daniil Medvedev vs [14] Karen Khachanov

2. P. Kvitova vs Sorana Cirstea (non prima ore: 21:00)

3. [1] Carlos Alcaraz OR [9] Taylor Fritz vs [10] Jannik Sinner (non prima ore: 01:00)

4. [OSE] Magda Linette / Bernarda Pera vs Leylah Fernandez / Taylor Townsend

Butch Buchholz – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Storm Hunter / Elise Mertens vs [2] Coco Gauff / Jessica Pegula

2. [8] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs S. Hunter / E. Mertens or C. Gauff / J. Pegula (non prima ore: After Suitable Rest)