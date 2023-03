Ranking ATP LIVE: Jannik SInner al momento al nono posto (con le proiezioni aggiornate)

Jannik Sinner avanza alle semifinali del Miami Masters 1000 e punta al Top 10 del ranking ATP.

Grazie alla vittoria di ieri contro Ruusuvuori, Sinner si trova ora al 9° posto virtuale nella classifica mondiale, con un totale di 3105 punti. Tuttavia, la sua posizione nel ranking potrebbe essere influenzata dalle prestazioni di Taylor Fritz e Karen Khachanov. Se Fritz dovesse raggiungere la semifinale e battere Sinner, lo scavalcherebbe nel ranking. Allo stesso modo, se Khachanov dovesse vincere il torneo, sorpasserebbe il tennista italiano.

Nel caso in cui Jannik Sinner dovesse raggiungere la finale a Miami per la seconda volta in carriera, accumulerebbe 3345 punti, mantenendo il 9° posto virtuale, con solo Khachanov in grado di superarlo vincendo il torneo in Florida. Se Sinner dovesse conquistare il suo primo titolo Masters 1000 a Miami, salirebbe al 6° posto nel ranking ATP con un totale di 3745 punti.