Challenger Sanremo, Girona, Lille e Mexico City: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Sanremo (Italia) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Jozef Kovalikvs Zsombor Piros

2. Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes vs [2] Nicolas Barrientos / Ariel Behar



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Edoardo Lavagno vs [Q] Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Juan Pablo Varillas vs Andrea Pellegrino (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Campo 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Kimmer Coppejans vs Sebastian Ofner



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Roman Jebavy / Adam Pavlasek vs Victor Vlad Cornea / Franko Skugor



Il match deve ancora iniziare

3. Constantin Frantzen / Hendrik Jebens vs [4] Nikola Cacic / Marcelo Demoliner



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Francesco Maestrelli / Luca Nardi vs [WC] Julian Ocleppo / Stefano Travaglia



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Raul Brancacciovs [Alt] Gastao Elias

2. [1] Pedro Cachin vs [Q] Juan Bautista Torres



Il match deve ancora iniziare

3. Nicholas David Ionel vs [2/WC] Jaume Munar (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Laurent Lokoli / Fabian Marozsan vs [4] Purav Raja / Divij Sharan



Il match deve ancora iniziare

Pista 4 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30)

1. [1] Yuki Bhambri / Saketh Myneni vs Orlando Luz / Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Jesper de Jong vs [9] Oleksii Krutykh



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Francisco Cabral / Joao Sousa vs [PR] Sanjar Fayziev / Markos Kalovelonis



Il match deve ancora iniziare

1. [1] Marc-Andrea Hueslervs [Q] Federico Gaio

2. Antoine Bellier vs [Q] Maximilian Neuchrist (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Marc-Andrea Huesler OR [Q] Federico Gaio vs [Q] Dominik Koepfer (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Thiago Agustin Tirante vs [WC] Nicolas Mejia (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

GRAND STAND – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Andre Goransson / Ben McLachlan vs [WC] Luciano Alcocer / Armando Sotelo



Il match deve ancora iniziare

2. [4] William Blumberg / Julian Cash OR Tomas Barrios Vera / Alejandro Tabilo vs Jonathan Eysseric / David Pel (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Enzo Couacaud vs Jan Choinski (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez OR Hans Hach Verdugo / Luke Saville vs [3] Robert Galloway / Miguel Angel Reyes-Varela (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 1 – Ora italiana: 21:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [4] William Blumberg / Julian Cash vs Tomas Barrios Vera / Alejandro Tabilo



2. Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs Hans Hach Verdugo / Luke Saville (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Andre Goransson / Ben McLachlan OR [WC] Luciano Alcocer / Armando Sotelo vs Boris Arias / Federico Zeballos (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Evan King / Reese Stalder vs Alex Lawson / Maximilian Neuchrist (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Max Purcellvs [Alt] Harold Mayot

2. [Q] Antoine Hoang vs [4] Otto Virtanen



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Maxime Janvier vs Raphael Collignon



Il match deve ancora iniziare

4. Gabriel Diallo vs [SE] Ricardas Berankis (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Kenny De Schepper vs [2] Jurij Rodionov



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Luke Johnson / Sem Verbeek vs Arjun Kadhe / Igor Zelenay



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Vitaliy Sachko vs [Alt] Kacper Zuk



Il match deve ancora iniziare

3. Michael Geerts / Niklas Schell vs [2] Dustin Brown / Aisam-Ul-Haq Qureshi



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Dan Added / Albano Olivetti vs Max Purcell / Jason Taylor (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Romain Arneodo / Sam Weissborn vs Patrik Niklas-Salminen / Bart Stevens



Il match deve ancora iniziare