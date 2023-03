Jannik Sinner dopo l’accesso alle semifinali di Miami: “Se sto bene so che posso giocarmela alla pari con chiunque” (con la sintesi della partita)

Parla Jannik Sinner dopo l’accesso alle semifinali del torneo Masters 1000 di Miami.

“Lo conosco molto bene Ruusuvuori, e non è mai facile affrontarlo, credo che abbiamo giocato bene entrambi. Ma io ho giocato meglio i punti importanti. Ho servito ma ho anche risposto molto bene. Lo stop per pioggia? Non è mai semplice fermarsi quando sei in vantaggio: alla ripresa le condizioni erano un po’ cambiate, era molto più umido. Se sto bene so che posso giocarmela alla pari con chiunque: ad ogni modo sono davvero contento di essere di nuovo in semifinale qui”.

“Credo che il servizio sia migliorato molto, anche se ci sono giornate in cui faccio ancora un po’ fatica. Credo di aver servito bene contro Rublev il turno scorso, ma anche oggi il servizio è stato buono. Specialmente nei momenti importanti, sulla palla break. C’è comunque ancora tanto lavoro da fare, abbiamo lavorato sul movimento, il lancio, il ritmo, la variazione delle direzioni mantenendo lo stesso movimento. C’è ancora tanto da fare, ma confrontando il mio servizio attuale con quello dello scorso anno, mi sembra che siano due colpi diversi.”

“Con Alcaraz ho vinto sull’erba, l’ho battuto sulla terra, su un campo piuttosto lento a Umago. Era di notte, e piuttosto lento. Qui il campo è rapido, credo che si adatti a entrambi. L’ho visto giocare qui, ovviamente si muove benissimo. Vediamo che accadrà dopo la partita con Taylor Fritz che come ho detto è molto difficile”.

“Fisicamente posso diventare più forte. Diritto e rovescio possono migliorare. Anche a rete posso provare a giocare meglio. In allenamento riesco già a fare molte di queste cose, ma devo portarle anche in partita, anche rischiando un po’. Certamente posso giocare bene con chiunque già ora. Vediamo cosa accadrà.”