Masters 1000 Miami: Sinner favorito per le semifinali, contro Ruusuvuori le quote sorridono all’azzurro

Dopo la netta vittoria su Rublev al Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Il tennista azzurro sarà impegnato contro Emil Ruusuvuori nei quarti di finale, dove i bookmaker spingono per il suo approdo al penultimo atto del torneo: il successo del classe 2001 si gioca tra l’1,12 di Casinomania e l’1,14 contro quello del finlandese che va da 5,40 a 5,46. Sinner è avanti anche per la conquista del primo set, fissata a 1,19, mentre per il suo avversario l’esito paga 4 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto, invece, in pole c’è lo 0-2 in favore dell’altoatesino a 1,42, seguito dall’1-2 a 4.

QF Ruusuvuori – Sinner (10) 1-4 6.26 1.13

QF Alcaraz (1) – Fritz (9) 0-0 1.29 3.71

QF Eubanks – Medvedev (4) 0-0 10.40 1.06

QF Cerundolo (25) – Khachanov (14) 0-1 3.21 1.36

QF Cirstea – Sabalenka (2) 0-0 5.19 1.17

QF Alexandrova (18) – Kvitova (15) 0-1 2.37 1.60

SF Rybakina (10) – Pegula (3) 0-2 1.55 2.49