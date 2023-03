Khachanov spezza la maledizione e batte Tsitsipas negli ottavi del Miami Open

Stefanos Tsitsipas ha confermato le cattive sensazioni mostrate nel turno precedente e si è congedato dal Miami Open con una sconfitta contro Karen Khachanov negli ottavi di finale. Il greco, che ha ammesso di non essere al 100%, non è stato in grado di presentare argumenti sufficienti per superare l’intensità e la consistenza del russo, che ha vinto con i parziali di 7-6 (4) 6-4, in 1 ora e 35 minuti di gioco.

Tsitsipas non è mai riuscito a creare molti pericoli sul servizio di Khachanov – ha avuto solo due palle break nel settimo gioco del primo set – mentre il numero 16 del mondo è stato superiore nei momenti decisivi.

Da notare che il russo ha spezzato una sorta di maledizione durata quasi quattro anni. Dopo 23 sconfitte consecutive, Khachanov ha battuto un tennista top 10 per la prima volta dal agosto 2019 (allora sconfisse Alexander Zverev in Canada). Ora sfiderà uno tra Sonego o F. Cerundolo.