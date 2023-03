WTA 125 San Luis Potosi: I risultati con il dettaglio del Day 2. Elisabetta Cocciaretto senza problemi al secondo turno

Nel primo turno del torneo WTA 125 di San Luis Potosi, l’italiana Elisabetta Cocciaretto, testa di serie n.1 e favorita per la vittoria finale, ha ottenuto una vittoria contro la messicana Marcela Zacarias, imponendosi per 6-3, 6-0.

L’azzurra ha dominato l’avversaria in due set netti.

Nel secondo turno, Elisabetta Cocciaretto affronterà l’argentina Nadia Podoroska, attualmente n.107 nel ranking WTA

WTA 125 San Luis Potosi – 1° Turno- terra

Estadio – ore 22:00

Conny Perrin vs Maria Fernanda Navarro Oliva



WTA San Luis Potosi 125 Conny Perrin • Conny Perrin 0 6 1 0 Maria Fernanda Navarro Oliva Maria Fernanda Navarro Oliva 0 7 6 0 Vincitore: Navarro Oliva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Conny Perrin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Conny Perrin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Maria Fernanda Navarro Oliva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Conny Perrin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Maria Fernanda Navarro Oliva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Conny Perrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Maria Fernanda Navarro Oliva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Conny Perrin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Conny Perrin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Maria Fernanda Navarro Oliva 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Conny Perrin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Maria Fernanda Navarro Oliva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Conny Perrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Maria Fernanda Navarro Oliva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Conny Perrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 5-1 Maria Fernanda Navarro Oliva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Conny Perrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Maria Fernanda Navarro Oliva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Conny Perrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Maria Fernanda Navarro Oliva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Paula Ormaechea vs Nadia Podoroska Non prima 23:30



WTA San Luis Potosi 125 Paula Ormaechea Paula Ormaechea 0 2 1 0 Nadia Podoroska Nadia Podoroska 0 6 6 0 Vincitore: Podoroska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Paula Ormaechea 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Paula Ormaechea 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Nadia Podoroska 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 1-3 Paula Ormaechea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Paula Ormaechea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Paula Ormaechea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Paula Ormaechea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Paula Ormaechea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Paula Ormaechea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Fernanda Contreras vs (3) Dalma Galfi Non prima 02:00



WTA San Luis Potosi 125 Fernanda Contreras Fernanda Contreras 0 2 2 0 Dalma Galfi [3] • Dalma Galfi [3] 0 6 6 0 Vincitore: Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dalma Galfi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Fernanda Contreras 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Fernanda Contreras 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Fernanda Contreras 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Fernanda Contreras 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Fernanda Contreras 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Fernanda Contreras 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Fernanda Contreras 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Fernanda Contreras 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(1) Elisabetta Cocciaretto vs Marcela Zacarias



WTA San Luis Potosi 125 Elisabetta Cocciaretto [1] Elisabetta Cocciaretto [1] 0 6 6 0 Marcela Zacarias Marcela Zacarias 0 3 0 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Marcela Zacarias 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Marcela Zacarias 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Marcela Zacarias 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Marcela Zacarias 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Marcela Zacarias 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Marcela Zacarias 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Marcela Zacarias 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Cancha 4 – ore 22:00

Eva Lys vs (2) Tatjana Maria



WTA San Luis Potosi 125 Eva Lys Eva Lys 0 2 0 0 Tatjana Maria [2] • Tatjana Maria [2] 0 6 6 0 Vincitore: Maria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tatjana Maria 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Emiliana Arango vs (6) Julia Grabher Non prima 23:30



WTA San Luis Potosi 125 Emiliana Arango Emiliana Arango 7 6 6 Julia Grabher [6] Julia Grabher [6] 5 7 4 Vincitore: Arango Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Julia Grabher 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 2*-4 3*-4 3-5* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Julia Grabher 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Julia Grabher 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Julia Grabher 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Julia Grabher 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Despina Papamichail vs Aliona Bolsova



WTA San Luis Potosi 125 Despina Papamichail Despina Papamichail 1 6 4 Aliona Bolsova Aliona Bolsova 6 3 6 Vincitore: Bolsova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Despina Papamichail 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Aliona Bolsova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Despina Papamichail 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Aliona Bolsova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Despina Papamichail 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Aliona Bolsova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Despina Papamichail 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Aliona Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Despina Papamichail 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Despina Papamichail 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Aliona Bolsova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Despina Papamichail 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Aliona Bolsova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Despina Papamichail 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Aliona Bolsova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Despina Papamichail 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Aliona Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Despina Papamichail 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Aliona Bolsova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Despina Papamichail 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Despina Papamichail 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Lidziya Marozava / Renata Zarazua vs (2) Natela Dzalamidze / (2) Kamilla Rakhimova



WTA San Luis Potosi 125 Lidziya Marozava / Renata Zarazua • Lidziya Marozava / Renata Zarazua 0 6 6 0 Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova [2] Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova [2] 0 2 3 0 Vincitore: Marozava / Zarazua Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

WTA San Luis Potosi 125 Whitney Osuigwe Whitney Osuigwe 0 0 3 0 Katrina Scott • Katrina Scott 0 6 6 0 Vincitore: Scott Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katrina Scott 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Katrina Scott 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Whitney Osuigwe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Katrina Scott 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Whitney Osuigwe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Katrina Scott 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Whitney Osuigwe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Katrina Scott 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Whitney Osuigwe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Katrina Scott 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Whitney Osuigwe 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 Katrina Scott 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Whitney Osuigwe 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Katrina Scott 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Whitney Osuigwe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Katrina Scott 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Whitney Osuigwevs Katrina Scott

Hailey Baptiste vs Leolia Jeanjean



WTA San Luis Potosi 125 Hailey Baptiste Hailey Baptiste 0 2 1 0 Leolia Jeanjean • Leolia Jeanjean 0 6 6 0 Vincitore: Jeanjean Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Leolia Jeanjean 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Leolia Jeanjean 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(8) Laura Pigossi vs Andrea Gamiz



WTA San Luis Potosi 125 Laura Pigossi [8] Laura Pigossi [8] 4 6 6 Andrea Gamiz Andrea Gamiz 6 1 2 Vincitore: Pigossi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Andrea Gamiz 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Andrea Gamiz 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Laura Pigossi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Andrea Gamiz 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Laura Pigossi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Andrea Gamiz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Andrea Gamiz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Andrea Gamiz 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Andrea Gamiz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Laura Pigossi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Andrea Gamiz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Andrea Gamiz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Andrea Gamiz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Andrea Gamiz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Laura Pigossi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Andrea Gamiz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Laura Pigossi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Andrea Gamiz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Quinn Gleason / Elixane Lechemia vs Ingrid Neel / Olivia Tjandramulia