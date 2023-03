Richard Gasquet: Un nuovo record storico per il tennis francese e vicino a un significativo traguardo delle 600 vittorie ATP

Mentre si avvicina al suo 37° compleanno, Richard Gasquet dimostra di non aver perso il tocco, raggiungendo traguardi sempre più notevoli nel mondo del tennis. Nonostante le aspettative di molti che il tennista francese sarebbe diventato un campione di vittorie Slam, la sua carriera è già di per sé impressionante. Lunedì, Gasquet ha stabilito un altro record che entrerà nella storia del tennis francese.

In particolare, lunedì Gasquet ha segnato l’inizio della sua 944ª settimana all’interno della top 100 mondiale, diventando così il francese con il maggior numero di settimane in questa élite nella storia. Supera Fabrice Santoro, che è stato nella top 100 per 933 settimane.

Ma Richard Gasquet non si ferma qui: è ormai vicinissimo a raggiungere un altro importante traguardo, ovvero diventare il primo tennista francese a conquistare 600 vittorie ATP. La vittoria ottenuta nel primo turno del torneo di Miami rappresenta la sua 596ª vittoria in carriera. Tra i tennisti attualmente in attività, solo Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray possono vantare un numero maggiore di vittorie.