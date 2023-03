Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 7. Carlos Alcaraz impeccabile approda ai quarti. Continua la favola di Eubanks. Jessica Pegula salva due match point ed è in semifinale

Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo, sta difendendo il titolo all’ATP 1000 di Miami in modo impeccabile e ha raggiunto i quarti di finale grazie ad una prestazione di altissimo livello.

Lo spagnolo ha superato Tommy Paul, uno dei tennisti più in forma del circuito, con il punteggio di 6-4 e 6-4, dopo 1 ora e 35 minuti di gioco, in un duello che ha sancito la fine di una curiosità interessante per l’americano: la serie di vittorie consecutive contro tennisti spagnoli.

Paul aveva infatti vinto i precedenti 12 incontri contro tennisti spagnoli, inclusa una vittoria su Alcaraz lo scorso anno in Canada, ma il leader della classifica ATP ha interrotto questa striscia vincente.

Alcaraz ha ottenuto la nona vittoria consecutiva e continua a lottare per mantenere il primo posto nella classifica mondiale e per conquistare il Sunshine Double, una doppia vittoria nei tornei di Indian Wells e Miami. Nel prossimo turno, affronterà un altro tennista americano, Taylor Fritz.

In grande stile! Taylor Fritz si è mostrato molto autoritario e ha mantenuto l’ottimo inizio di stagione, riuscendo a qualificarsi per la prima volta in carriera per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Incontro dopo incontro, il tennista americano sta dimostrando di essere in grande forma. Nel match contro Holger Rune, anch’esso alla sua prima partecipazione a Miami, Fritz ha dominato l’avversario con relativa facilità.

Nonostante qualche difficoltà nei primi due turni di servizio, durante i quali ha affrontato sei palle break, Fritz è riuscito a tenere a bada il danese e a vincere il match per 6-3 6-4, in meno di un’ora e mezza. Dopo un inizio incerto, Fritz ha dimostrato di essere in controllo della partita, sfruttando al meglio le occasioni che gli si sono presentate.

Christopher Eubanks, ventiseienne americano che ha superato le qualificazioni nel Masters 1000 di Miami, sta vivendo un vero e proprio sogno ad occhi aperti in Florida. Nella notte tra martedì e mercoledì, il numero 119 del ranking ATP – che entrerà nella top 100 lunedì prossimo – ha sconfitto l’esperto francese Adrian Mannarino (62°) per 7-6 (2) 7-6 (5), raggiungendo così i quarti di finale a Miami e ottenendo il miglior risultato della sua carriera da professionista.

Tuttavia, le cose non si mettono facili per Eubanks, che dovrà affrontare nei quarti il russo Daniil Medvedev, ex numero uno del mondo, attualmente quinto nella classifica ATP e uno dei giocatori più in forma del momento. Nel turno precedente, Medvedev ha battuto il francese Quentin Halys (79° ATP) per 6-4 6-2 in una partita che si è conclusa vicino alle due di notte ora locale.

Jessica Pegula, numero uno degli Stati Uniti e terza nel ranking mondiale, ha confermato martedì la sua qualificazione per le semifinali del WTA 1000 di Miami per il secondo anno consecutivo, dopo essere sopravvissuta ad uno dei migliori incontri del torneo fino ad ora.

La tennista americana di 29 anni ha dovuto salvare due match point consecutivi contro la russa Anastasia Potapova (26ª WTA), trionfando alla fine per 4-6, 6-3 e 7-6(2). Potapova ha servito due volte per vincere il match… Pegula affronterà in semifinale la kazaka Elena Rybakina, campionessa di Wimbledon e di Indian Wells. La tennista americana guida il testa a testa per 2-0.

Stadium – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [9] Taylor Fritz vs [7] Holger Rune



(25) Martina Trevisan vs (10) Elena Rybakina Non prima 20:00



3. [1] Carlos Alcaraz vs [16] Tommy Paul



(3) Jessica Pegula vs (27) Anastasia Potapova Non prima 01:00



5. Quentin Halys vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 02:30)



Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Jannik Sinner vs [6] Andrey Rublev



2. [26] Botic van de Zandschulp vs Emil Ruusuvuori



3. [14] Karen Khachanov vs [2] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 20:30)



4. Adrian Mannarino vs [Q] Christopher Eubanks



5. [25] Francisco Cerundolo vs Lorenzo Sonego (non prima ore: 01:00)



Butch Buchholz – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Austin Krajicek / Nicolas Mahut



(3) Lyudmyla Kichenok / (3) Jelena Ostapenko vs Leylah Fernandez / Taylor Townsend



Magda Linette / Bernarda Pera vs Irina-Camelia Begu / Anhelina Kalinina



4. Kevin Krawietz / Fabrice Martin vs Tommy Paul / Ben Shelton (non prima ore: 23:00)