Masters e WTA 1000 Miami: Il programma di Martedì 28 Marzo 2023. Sinner tra i favoriti per il titolo, in quota l’azzurro avanti contro Rublev. Martina Trevisan alla caccia delle semifinali

Jannik Sinner si è sbarazzato senza troppi problemi di un avversario sulla carta scomodo come Grigor Dimitrov qualificandosi agli ottavi di finale del Master 1000 di Miami dove incontrerà Andrey Rublev, avversario contro il quale ha rimediato due vittorie e altrettante sconfitte in quattro precedenti.

Per il match di domani gli esperti vedono nettamente avanti l’azzurro, dato tra l’1,52 e l’1,53, contro il colpo del russo fissato tra quota 2,49 e 2,50. Per quanto riguarda il risultato finale, in pole c’è il 2-0 Sinner, a 2,28, seguito dalla vittoria sempre dell’altoatesino nel terzo e decisivo parziale a 3,70.

Sinner è tra i grandi favoriti anche per la vittoria del primo Master 1000 della sua carriera, offerto terzo in lavagna, a quota 7. Davanti a lui Carlos Alcaraz, avanti a 2 dopo il titolo di Indian Wells, e Daniil Medvedev, uscito sconfitto nell’ultima finale proprio contro lo spagnolo, e ora a 3 volte la posta.

Stadium – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [9] Taylor Fritz vs [7] Holger Rune

2. [25] Martina Trevisan vs E. Rybakina (non prima ore: 20:00)

3. [1] Carlos Alcaraz vs [16] Tommy Paul

4. [3] Jessica Pegula vs [27] Anastasia Potapova (non prima ore: 01:00)

5. Quentin Halys vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 02:30)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Jannik Sinner vs [6] Andrey Rublev

2. [26] Botic van de Zandschulp vs Emil Ruusuvuori

3. [14] Karen Khachanov vs [2] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 20:30)

4. [8] Hubert Hurkacz OR Adrian Mannarino vs [Q] Christopher Eubanks OR Gregoire Barrere

5. [25] Francisco Cerundolo vs Lorenzo Sonego OR [12] Frances Tiafoe (non prima ore: 01:00)

Butch Buchholz – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Austin Krajicek / Nicolas Mahut

2. [3] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs Leylah Fernandez / Taylor Townsend

3. [OSE] Magda Linette / Bernarda Pera vs [ALT] Irina-Camelia Begu / Anhelina Kalinina

4. Kevin Krawietz / Fabrice Martin vs Tommy Paul / Ben Shelton (non prima ore: 23:00)