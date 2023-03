ITF Croissy-Beaubourg e Murska Sobota: I Main Draw

ITF CROISSY BEAUBOURG(Fra 60k hard indoor)

[1] Lucia Bronzetti vs Anna Brogan

Berfu Cengiz vs Alice Tubello

Manon Leonard vs Chloe Paquet

Anastasia Pavlyuchenkova vs [6] Polina Kudermetova

[3] Oceane Dodin vs Federica Di sarra

Elsa Jacquemot vs Sofya Lansere

Margaux Rouvroy vs Mona Barthel

Emily Appleton vs [8] Katie Boulter

[7] Oksana Selekhmeteva vs Greet Minnen

Julia Avdeeva vs Yasmine Mansouri

Alice Robbe vs Vitalia Diatchenko

Yuliya Hatouka vs [4] Jodie Anna Burrage

[5] Jessika Ponchet vs Amandine Hesse

Lesley Pattinama kerkhove vs Ksenia Zaytseva

Yanina Wickmayer vs Eden Silva

Audrey Albie vs [2] Ysaline Bonaventure

ITF MURSKA SOBOTA(Slo 40k hard indoor)

[1] Clara Tauson vs Andreea Mitu

Weronika Falkowska vs Nina Potocnik

Rebecca Sramkova vs Linda Klimovicova

Veronika Erjavec vs [7] Eudice Chong

[4] Anastasia Tikhonova vs Tatiana Prozorova

Pemra Ozgen vs Ekaterina Yashina

Lola Radivojevic vs Radka Zelnickova

Magali Kempen vs [5] Valentini Grammatikopoulou

[6] Barbora Palicova vs Antonia Ruzic

Emma Tothova vs Pia Lovric

Lulu Sun vs Nikola Bartunkova

Ela Nala Milic vs [3] Darya Astakhova

[8] Tena Lukas vs Katarina Zavatska

Aneta Kucmova vs Maria Timofeeva

Ksenia Laskutova vs Ziva Falkner

Susan Bandecchi vs [2] Harriet Dart