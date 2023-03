WTA 1000 Miami: Martina Trevisan elimina Jelena Ostapenko ed approda ai quarti di finale

Bellissima vittoria di Martina Trevisan che accede ai quarti di finale nel torneo WTA 1000 di Miami.

L’azzurra ha sconfitto questo pomeriggio negli ottavi di finale l’ex campionessa del Roland Garros Jelena Ostapenko con il risultato di 63 63 in 1 ora e 30 minuti di partita.

Nei quarti di finale affronterà Rybakina o Mertens.

Vittoria importante della nostra Martina, che trova i quarti a Miami 10 anni dopo Sara Errani e Roberta Vinci.

L’azzurra inoltre entra nella top 20 virtuale, che diverrebbe certificata nel caso di sconfitta della cinese Zheng.

Primo set: La Trevisan si portava sul 4 a 1 grazie ai break nel terzo ed al quinto gioco.

Proprio sul 4 a 1 l’azzurra perdeva il turno di servizio, ai vantaggi dal 40-15 e dopo aver mancato due palle per il 5 a 1.

Sul 5 a 3 poi Martina si prendeva un nuovo break ed alla prima palla set a disposizione chiudeva la contesa del primo parziale per 6 a 3.

Da segnalare che nell’ultimo game la lettone ha commesso tre errori gratuiti tra cui un doppio fallo ed un errore di diritto sulla palla set.

Secondo set: Martina sotto per 0 a 2 recuperava il break nel quarto gioco impattando sul 2 pari.

Sul 3 a 2 l’azzurra piazzava il break a 30, conquistando il punto decisivo del game con un diritto vincente dopo che la palla era stata accomodata dal nastro.

La Trevisan poi sul 5 a 3 non tremava teneva il turno di servizio a 15 e alla prima palla match a disposizione conquistava set e match per 6 a 3.

Proprio nell’ultimo game Martina giocava bene senza paure e chiudeva la partita, con la lettone che nell’ultimo punto dell’incontro mandava lunga la risposta, dopo che la Trevisan sul 30-15 aveva messo a segno un bel recupero di diritto facendo sbagliare l’avversaria che mandava fuori il colpo a campo aperto.

WTA Miami Martina Trevisan [25] • Martina Trevisan [25] 0 6 6 0 Jelena Ostapenko [24] Jelena Ostapenko [24] 0 3 3 0 Vincitore: Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Martina Trevisan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-40 5-3 → 6-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1 Ace 30 Doppi Falli 269% Percent. 1^ di Serv. 58%58% (29/50) Pt. Vt. 1^ di Serv. 57% (17/30)64% (14/22) Pt. Vt. 2^ di Serv. 36% (8/22)80% (8/10) Palle Break Salvate 38% (3/8)43% (13/30) Pt. Vt. Risp. alla 1^ 42% (21/50)64% (14/22) Pt. Vt. Risp. alla 2^ 36% (8/22)63% (5/8) Palle Break Vinte 20% (2/10)5 Punti Max di Fila 560% (43/72) Punti vinti di servizio 48% (25/52)52% (27/52) Punti vinti di risposta 40% (29/72)56% (70/124) Totale Punti Vinti 44% (54/124)5 Game Max di Fila 278% (7/9) Gm. Vinti al Servizio 44% (4/9)56% (5/9) Gm. Vinti in Risposta 22% (2/9)67% (12/18) Totale Game Vinti 33% (6/18)