Opelka: “La serie Break Point? Fin dal primo episodio ho pensato che fosse orribile”

Reilly Opelka continua a sparare “Ace”, non con la racchetta ma con la sua proverbiale sagacia nei commenti, sempre pungenti e assai diretti. Il gigante USA è fermo da mesi, alle prese con la riabilitazione dall’operazione all’anca, ma resta attivissimo sui social e in varie interviste, nelle quali non si trattiene esprimendo pareri forti, senza peli sulla lingua. Stavolta l’oggetto delle sue critiche è la serie Netflix “Break Point”, che mostra il dietro le quinte del tour Pro. Nel corso del Craig Shapiro Tennis Podcast, condotto dal bravo collega statunitense, Opelka ha affermato che la serie sul tennis è deludente, non riesce minimamente a toccare il livello di interesse di “Drive to Survive”, focalizzata sui piloti di F1, o nemmeno quella sui professionisti del golf poiché manca di trasparenza.

“Ci sarà una seconda serie di Break Point? Mah, non è una grande notizia. Voglio dire, guardi i pochi sport che hanno fatto le serie Netflix, Formula 1, golf, tennis. Il tennis arriva terzo, ma a grande distanza dalle prime due” commenta Reilly. “Non è un pensiero folle o controcorrente che Break Point fosse uno spettacolo noioso. Ho pensato fin dal primo episodio che fosse orribile. Era troppo semplice. Hanno davvero sminuito troppo tutto quello che c’è nel mondo del tennis. Non hanno mostrato le controversie, i problemi. Sono rimasto sorpreso dalla misura in cui hanno mostrato la F1. In quella serie hai davvero uno sguardo all’interno, è il più trasparente possibile, mentre nel tennis è prevalsa la censura”.

“E davvero incredibile che siano state le stesse persone a produrre ‘Drive to Survive’, non potresti immaginarlo vedendo la serie sul tennis. È un formato completamente diverso”, ha aggiunto, facendo quindi capire che a suo dire questa serie è stata un’occasione persa confrontandola a quella sui piloti.