Masters 1000 Miami: Due tiebreak sono fatali a Matteo Berrettini

Ancora una sconfitta per Matteo Berrettini che non riesce a trovare continuità in questo 2023.

L’azzurro, dopo il bye dell’esordio, è stato eliminato al secondo ostacolo dall’americano Mackenzie McDonald classe 1995 e n.55 ATP con il punteggio di 76 (8) 76 (5) dopo 2 ore e 17 minuti di partita.

Primo set: I due giocatori non concedevano palle break nel corso del parziale e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak Berrettini avanti per 4 a 2 subiva la rimonta dell’avversario che dopo aver mancato due palle set sul 6 a 4, e annullato una palla set all’azzurro (con una buona prima dell’americano che chiudeva con il diritto), al quarto tentativo Mackenzie conquistava la frazione per 10 punti a 8.

Non basta a Berrettini l’84% di punti vinti con la prima a fronte di un 54% con la seconda. Paga la solidità di McDonald che ha commesso soli 6 errori gratuiti in tutto il parziale.

Secondo set: L’azzurro dopo aver annullato due palle break, sul 6 a 5, 15-40 con al servizio l’americano, mancava due break point che erano anche palle set (annullate con un ace e con un passante di rovescio che andava lungo di Matteo).

Si andava al tiebreak e Berrettini avanti per 3 a 1 subiva nuovamente la rimonta di Mcdonald che portava a casa set e match per 7 punti a 5.

ATP Miami Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 7 7 Matteo Berrettini [19] Matteo Berrettini [19] 6 6 Vincitore: McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 5-6 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 2-2 → 2-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. McDonald 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

7 ACES 111 DOUBLE FAULTS 555/86 (64%) FIRST SERVE 54/87 (62%)41/55 (75%) 1ST SERVE POINTS WON 48/54 (89%)22/31 (71%) 2ND SERVE POINTS WON 14/33 (42%)2/2 (100%) BREAK POINTS SAVED 2/2 (100%)12 SERVICE GAMES PLAYED 126/54 (11%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 14/55 (25%)19/33 (58% 2ND SERVE RETURN POINTS WON 9/31 (29%)0/2 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 0/2 (0%)12 RETURN GAMES PLAYED 128/13 (62%) NET POINTS WON 18/21 (86%)24 WINNERS 3714 UNFORCED ERRORS 4963/86 (73%) SERVICE POINTS WON 62/87 (71%)25/87 (29%) RETURN POINTS WON 23/86 (27%)88/173 (51%) TOTAL POINTS WON 85/173 (49%)206 km/h MAX SPEED 233 km/h187 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 234 km/h145 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 172 km/h