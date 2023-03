Challenger Sanremo: Il Tabelone Principale e di Qualificazione. 22 azzurri tra Md e Qualificazioni

Challenger Sanremo – Tabellone Principale – terra

(1) Varillas, Juan Pablo vs Qualifier

Pellegrino, Andrea vs (WC) Gigante, Matteo

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (7) Kotov, Pavel

(4) Karatsev, Aslan vs Qualifier

Guinard, Manuel vs Ofner, Sebastian

Kovalik, Jozef vs (SE) Harris, Billy

Piros, Zsombor vs (6) Arnaldi, Matteo

(5) Van Assche, Luca vs Peniston, Ryan

(WC) Ferrari, Gianmarco vs Qualifier

Muller, Alexandre vs Uchida, Kaichi

Tseng, Chun-Hsin vs (3) Shevchenko, Alexander

(8) Zeppieri, Giulio vs (SE) Giannessi, Alessandro

Nardi, Luca vs (WC) Mager, Gianluca

Cobolli, Flavio vs Maestrelli, Francesco

Kopriva, Vit vs (2) Cecchinato, Marco

(1) Ritschard, Alexandervs (WC) Arnaboldi, Federico(PR) Ocleppo, Julianvs (8) Caruso, Salvatore

(2) Vavassori, Andrea vs Decamps, Gabriel

(WC) Donati, Matteo vs (9) Molleker, Rudolf

(3) Coppejans, Kimmer vs (Alt) Berrettini, Jacopo

(WC) Tabacco, Fausto vs (11) Durasovic, Viktor

(4) Vatutin, Alexey vs (PR) Jahn, Jeremy

(WC) Tabacco, Giorgio vs (12) Lavagno, Edoardo

(5) Blanchet, Ugo vs Arnaboldi, Andrea

(Alt) Chazal, Maxime vs (7) Vacherot, Valentin

(6) Echargui, Moez vs Bertola, Remy

(Alt) Benchetrit, Elliot vs (10) Fonio, Giovanni

Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Giorgio Tabacco vs [12] Edoardo Lavagno

2. [WC] Matteo Donati vs [9] Rudolf Molleker

3. [3] Kimmer Coppejans vs [Alt] Jacopo Berrettini

4. [PR] Julian Ocleppo vs [8] Salvatore Caruso

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Elliot Benchetrit vs [10] Giovanni Fonio

2. [2] Andrea Vavassori vs Gabriel Decamps

3. [5] Ugo Blanchet vs Andrea Arnaboldi

4. [1] Alexander Ritschard vs [WC] Federico Arnaboldi

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Moez Echargui vs Remy Bertola

2. [4] Alexey Vatutin vs [PR] Jeremy Jahn

3. [Alt] Maxime Chazal vs [7] Valentin Vacherot

4. [WC] Fausto Tabacco vs [11] Viktor Durasovic