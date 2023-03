Hibino accusa il team di Martina Trevisan di mancanza di rispetto (Video)

La tensione sul campo da tennis può portare a momenti di frizione tra i giocatori e le loro squadre di supporto. Un recente esempio di ciò si è verificato durante una partita tra Nao Hibino e Martina Trevisan nel secondo turno del torneo WTA 1000 di Miami.

Durante la stretta di mano dopo la partita, Hibino ha rivolto un’accusa al team della Trevisan, dichiarando che non avevano rispetto per i giocatori. Non è chiaro quale sia stata la causa specifica di questa accusa.Pare però che la nipponica si sia lamentata del troppo rumore fatto dal team di Martina che sostenevano l’azzurra.

Nao Hibino called out Trevisan's team at the handshake "your team has no respect for players" pic.twitter.com/UjGvtDrnXx

— Ryan (@Some1NamedRyan) March 24, 2023