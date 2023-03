Masters 1000 Miami: Sinner può coltivare sogni di gloria, per i bookie più lontani Berrettini e Musetti

Dopo la semifinale centrata a Indian Wells, Jannik Sinner va a caccia del primo successo in un Master 1000 nel secondo torneo statunitense consecutivo, quello di Miami. L’azzurro è il terzo favorito in quota per gli esperti a 9 volte la posta a 12, dietro i due finalisti di Indian Wells, il vincitore e nuovo numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, fissato tra 2,50 e 2,75 e Danil Medvedev, visto vincitore tra 3,50 e 3,75.

Spera in un pronto riscatto Matteo Berrettini, alle prese con un periodo di forma non esaltante: il successo finale del tennista romano si gioca a 50 mentre la prima volta di Lorenzo Musetti, anche lui reduce da un ultimo mese al di sotto le aspettative, sale a 100.