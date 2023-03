Indian Wells 2023: Il futuro del tennis brilla anche senza i Big Three e Serena

Spesso ci si chiede cosa accadrà al tennis quando tutte le grandi stelle che hanno dominato negli ultimi vent’anni lasceranno il campo. Un termine di paragone è stato offerto dalle ultime due settimane a Indian Wells, poiché l’edizione 2023 non ha visto, naturalmente, i ritirati Roger Federer e Serena Williams, mentre, per motivi diversi, Novak Djokovic e Rafael Nadal non hanno partecipato.

E cosa dicono i dati sulla presenza del pubblico? Il record di spettatori a Indian Wells è stato quasi raggiunto, anche senza il Big Three o Serena. Il totale degli spettatori è stato di 441.983, superando di gran lunga i 330.794 della stagione precedente, che avevano visitato l’Indian Wells Tennis Garden. Tuttavia, è importante sottolineare che è rimasto al di sotto dei 475.372 record stabilito nell’edizione del 2019.

Il tennis riuscirà davvero a proseguire senza “soffrire” quando il Big Three non saranno più presenti? Per il momento, lo spettacolo è stato offerto da Carlos Alcaraz, che ha vinto il titolo e si è riconfermato al primo posto nel ranking mondiale.