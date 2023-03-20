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ITF Maribor e Palmanova: I Main Draw

20/03/2023 19:36 Nessun commento
Anna Turati ITA, 17.06.1997
Anna Turati ITA, 17.06.1997

ITF MARIBOR(Slo 40k cemento indoor)
[1] Yue Yuan CHN vs Pia Lovric SLO
Anna Turati ITA vs Yanina Wickmayer BEL
Maria Timofeeva RUS vs Magali Kempen BEL
Natalia Szabanin HUN vs [8] Mai Hontama JPN

[4] Elena Gabriela Ruse ROU vs Rebecca Sramkova SVK
Tena Lukas CRO vs Katarina Zavatska UKR
Viktoria Morvayova SVK vs Antonia Ruzic CRO
Lulu Sun SUI vs [5] Katie Boulter GBR

[7] Irina Maria Bara ROU vs Pemra Ozgen TUR
Tatiana Prozorova RUS vs Nina Potocnik SLO
Ela Nala Milic SLO vs Kathleen Kanev GER
Veronika Erjavec SLO vs [3] Viktoria Kuzmova SVK

[6] Anastasia Tikhonova RUS vs Lina Gjorcheska MKD
Ziva Falkner SLO vs Anna Siskova CZE
Sofya Lansere RUS vs Gina Kondos USA
Mona Barthel GER vs [2] Clara Tauson DEN

ITF PALMANOVA(Esp 25k terra)
[1] Leyre Romero gormaz ESP vs TBD
Francisca Jorge POR vs TBD
Alexandra Ignatik ROU vs Alisha Reayer GBR
[7] Rosa Vicens mas ESP vs TBD

[3] Harmony Tan FRA vs Cagla Buyukakcay TUR
Angela Fita boluda ESP vs Miriam Bianca Bulgaru ROU
Iryna Shymanovich BLR vs TBD
Guiomar Maristany zuleta de reales ESP vs [8] Ekaterina Makarova RUS

[5] Jaqueline Adina Cristian ROU vs Noelia Zeballos melgar BOL
Ariana Geerlings ESP vs Irene Burillo escorihuela ESP
TBD vs TBD
Cristina Dinu ROU vs [4] Marie Benoit BEL

[6] Katharina Hobgarski GER vs TBD
Lucia Cortez llorca ESP vs TBD
Carlota Martinez cirez ESP vs Sada Nahimana BDI
Ekaterine Gorgodze GEO vs [2] Tara Wurth CRO

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