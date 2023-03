ITF Maribor e Palmanova: I Main Draw

ITF MARIBOR(Slo 40k cemento indoor)

[1] Yue Yuan vs Pia Lovric

Anna Turati vs Yanina Wickmayer

Maria Timofeeva vs Magali Kempen

Natalia Szabanin vs [8] Mai Hontama

[4] Elena Gabriela Ruse vs Rebecca Sramkova

Tena Lukas vs Katarina Zavatska

Viktoria Morvayova vs Antonia Ruzic

Lulu Sun vs [5] Katie Boulter

[7] Irina Maria Bara vs Pemra Ozgen

Tatiana Prozorova vs Nina Potocnik

Ela Nala Milic vs Kathleen Kanev

Veronika Erjavec vs [3] Viktoria Kuzmova

[6] Anastasia Tikhonova vs Lina Gjorcheska

Ziva Falkner vs Anna Siskova

Sofya Lansere vs Gina Kondos

Mona Barthel vs [2] Clara Tauson

ITF PALMANOVA(Esp 25k terra)

[1] Leyre Romero gormaz vs TBD

Francisca Jorge vs TBD

Alexandra Ignatik vs Alisha Reayer

[7] Rosa Vicens mas vs TBD

[3] Harmony Tan vs Cagla Buyukakcay

Angela Fita boluda vs Miriam Bianca Bulgaru

Iryna Shymanovich vs TBD

Guiomar Maristany zuleta de reales vs [8] Ekaterina Makarova

[5] Jaqueline Adina Cristian vs Noelia Zeballos melgar

Ariana Geerlings vs Irene Burillo escorihuela

TBD vs TBD

Cristina Dinu vs [4] Marie Benoit

[6] Katharina Hobgarski vs TBD

Lucia Cortez llorca vs TBD

Carlota Martinez cirez vs Sada Nahimana

Ekaterine Gorgodze vs [2] Tara Wurth