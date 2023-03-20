ITF Maribor e Palmanova: I Main Draw
ITF MARIBOR(Slo 40k cemento indoor)
[1] Yue Yuan vs Pia Lovric
Anna Turati vs Yanina Wickmayer
Maria Timofeeva vs Magali Kempen
Natalia Szabanin vs [8] Mai Hontama
[4] Elena Gabriela Ruse vs Rebecca Sramkova
Tena Lukas vs Katarina Zavatska
Viktoria Morvayova vs Antonia Ruzic
Lulu Sun vs [5] Katie Boulter
[7] Irina Maria Bara vs Pemra Ozgen
Tatiana Prozorova vs Nina Potocnik
Ela Nala Milic vs Kathleen Kanev
Veronika Erjavec vs [3] Viktoria Kuzmova
[6] Anastasia Tikhonova vs Lina Gjorcheska
Ziva Falkner vs Anna Siskova
Sofya Lansere vs Gina Kondos
Mona Barthel vs [2] Clara Tauson
ITF PALMANOVA(Esp 25k terra)
[1] Leyre Romero gormaz vs TBD
Francisca Jorge vs TBD
Alexandra Ignatik vs Alisha Reayer
[7] Rosa Vicens mas vs TBD
[3] Harmony Tan vs Cagla Buyukakcay
Angela Fita boluda vs Miriam Bianca Bulgaru
Iryna Shymanovich vs TBD
Guiomar Maristany zuleta de reales vs [8] Ekaterina Makarova
[5] Jaqueline Adina Cristian vs Noelia Zeballos melgar
Ariana Geerlings vs Irene Burillo escorihuela
TBD vs TBD
Cristina Dinu vs [4] Marie Benoit
[6] Katharina Hobgarski vs TBD
Lucia Cortez llorca vs TBD
Carlota Martinez cirez vs Sada Nahimana
Ekaterine Gorgodze vs [2] Tara Wurth
TAG: Tornei ITF
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