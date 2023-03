Gli incredibili numeri di Nadal nei quasi 18 anni di top10

Il 20 marzo 2023 passerà alla storia del tennis maschile non solo il ritorno al n.1 del ranking mondiale di Carlos Alcaraz ma soprattutto per l’uscita di Rafael Nadal dalla top10 (oggi n.13). Il formidabile campione di Maiorca ha trascorso tra i migliori dieci giocatori al mondo praticamente tutta la sua carriera, fin da giovanissimo. Per l’esattezza, è stato nell’élite del tennis mondiale ininterrottamente per 17 anni, 10 mesi e 24 giorni, 912 settimane.

In questo periodo sportivamente enorme, Nadal ha raggiunto una serie di risultati epocali. Ne riportiamo alcuni dei più importanti e allo stesso tempo impressionanti.

Ha vinto complessivamente 86 tornei

Ha vinto 22 titoli del Grande Slam

Ha vinto 35 titoli Masters 1000

Ha vinto 21 tornei ATP 500

Ha vinto 8 tornei ATP 250

Ha vinto 2 medaglie d’oro alle Olimpiadi

Ha vinto 4 finali di Coppa Davis

È stato n.1 del raniking per 209 settimane (non consecutive)

Ha sconfitto per 180 volte un tennista della top10

È il tennista che ha vinto più incontri (112) in un singolo torneo (Roland Garros)

Sempre al Roland Garros vanta un bilancio di 112 vittorie e 3 sconfitte, con una percentuale di successi pari al 97,39. Si tratta della percentuale di vittorie più alta nella storia dei quattro Major

Detiene la striscia più lunga di sempre di vittorie consecutive su una singola superficie in era Open (81 sulla terra rossa)