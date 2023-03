Rafa Nadal esce dalla Top 10 dopo 17 anni: il maiorchino punta al recupero in vista della stagione sulla terra rossa

Rafa Nadal scende di 4 posizioni nel ranking ATP e si colloca attualmente al 13° posto, uscendo così dalla top 10 dopo 17 anni, 10 mesi e 24 giorni. Il tennista delle Isole Baleari, che si sta ancora riprendendo dall’infortunio subito durante l’Open di Australia, non è riuscito a difendere i più di 3.000 punti conquistati l’anno scorso (Open di Australia, Acapulco e finale a Indian Wells) e ora al suo attivo 2.715 punti.

Nadal è rimasto per ben 912 settimane consecutive nella top 10 a partire dal 2005, quando raggiunse il 7° posto dopo aver vinto il Trofeo Conde de Godó. Ora, con lo sguardo rivolto alla stagione sulla terra rossa, il tennista delle Baleari si concentrerà nel recuperare il ritmo e le buone sensazioni per esibirsi al meglio sulla terra battuta, puntando a raggiungere la migliore forma possibile per il Roland Garros, dove difende il titolo.